Le Lis marca data para abrir loja no Praia de Belas Shopping

Uma das redes nacionais de moda feminina abrirá nova loja em Porto Alegre em shopping center perto da orla de Porto Alegre. A unidade da Le Lis, que já tinha demarcado espaço há meses no segundo piso do Praia de Belas Shopping, vai reforçar a área de moda do empreendimento, segundo a gestão do complexo, que pertence ao grupo Iguatemi, dono do Iguatemi Porto Alegre e I Fashion Outlet Novo Hamburgo (IFONH).

Recentemente, o shopping também ganhou uma cafeteria Havanna, no terceiro piso. A Cobasi, envolvida em polêmica na inundação de maio, reabriu no subsolo, no acesso ao estacionamento.

No reduto onde a varejista feminina chega, abriram recentemente Arezzo (que mudou de lugar) e Farm Rio, que desceu do terceiro piso. Em frente, fica a Ashua, da Lojas Renner. Também a Brooksfield, de coleções masculinas, fez reforma e ampliou área.

O mega espaço que foi da Livraria Saraiva deve receber outra marca de vestuário. A direção não informa. A coluna Minuto Varejo teve informação, mas não confirmada, de que a Zara, hoje apenas com loja no Iguatemi (única no Sul do Brasil), poderia ocupar a posição, que é âncora do shopping.

Com a unidade no Praia, a Le Lis chega a 74 operações no País, segundo a marca. A abertura será em 5 de dezembro. A varejista que atua com coleções de design mais arrojado, diferentes estilos e ainda atua com acessórios e calçados.

"O espaço segue o novo projeto arquitetônico da marca assinado pelo escritório Spol Architects", valoriza a marca, sobre a aposta em um ambiente que vem forte em ambiente. Houve ajuste de área, com recuo da esquina, frente ao ocupante anterior. O corner (esquina) vinha há bastante tempo sem uma marca.

A Le Lis entra na safra recente de novas operações do Praia, que foi muito impactado pela pandemia de Covid-19 (vizinhança de tribunais, fórum da Capital e escritórios ficou muito tempo com trabalho remoto). Também na enchente recente, de maio, o empreendimento foi atingido pela inundação e fechou quase um mês.