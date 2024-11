Do pequeno ao grande varejo: as dores são as mesmas?

O novo episódio do videocast da coluna Minuto Varejo já está no ar com um craque gaúcho em melhorar a eficiência no ponto de venda, seja onde ele for, do físico ao digital. Guto Rocha, vice-presidente (VP) de vendas e marketing da Pmweb, empresa com sede no Rio Grande do Sul, falou com a colunista Patrícia Comunello. Assista a seguir à íntegra do programa:

O bate-papo aborda os desafios do pequeno ao grande varejo. Eles têm as mesmas dores?

"A maior diferença é a quantidade de chances que ele tem para errar. O grande gasta R$ 5 milhões em um projeto, se der errado, não quebra. O pequeno faz um projeto, gasta R$ 10 mil e pode ser que ele quebre", avisa Guto.

Na conversa, que poderá ser assistida na íntegra pelo canal do JC no YouTube, o VP falou de Black Friday, do que funciona e não funciona nos descontos e como fazer uma campanha mais eficiente, desmistificou a prática da "Black Fraude", como atrair o cliente para o ponto físico, impactos da Inteligência Artificial (IA) como inovação mais disruptiva na atualidade e mandou um recado a varejistas de todos os tamanhos:

"Trate as pessoas como elas querem ser tratadas e resolva o problema do consumidor", endereça Guto.

Sobre IA, uma certeza: "Ela vai mudar a maneira como a gente se comporta", aposta o convidado.

