Videocast do Minuto Varejo: Por que a loja física não acabou?

“Há seis, oito anos, estive em uma NRF, em Nova York (uma das maiores feiras do mundo em inovação no varejo) e foi decretado que as lojas físicas iam acabar. Aí, pensei: 'O que faço com as unidades que temos se isso vai acabar terminar?’ Voltei à feira anos depois, aí decretaram que as lojas iriam conviver no físico e digital. Então, tá”, reagiu, com alívio o empresário e presidente de uma das maiores redes de eletromóveis do Sul do Brasil, a Lojas Lebes, Otelmo Drebes, em meio ao segundo episódio do videocast do Minuto Varejo.

VIDEOCAST: Assista à íntegra do episódio com Otelmo Drebes

No bate-papo, que pode ser assistido no canal do JC no YouTube e também em áudio no Spotify, o varejista faz um passeio pela trajetória da rede e onde surgiu, pelos impactos de mudanças, como o advento dos canais online e da inteligência artificial (IA), e aponta a estratégia que motiva equipes e faz da Lebes uma das melhores empresas para trabalhar, segundo rankings especializados.

"Gosto de pagar prêmios", revela Drebes, que acredita, com força, que a loja física não vai acabar. A rede surgiu há 68 anos em São Jerônimo, interior gaúcho, tem 350 unidades, mais de 3 mil funcionários e deve faturar R$ 1,6 bilhão em 2024. A seguir, confira trechos do bate-papo:

Minuto Varejo - Por que a loja física não acabou?

Otelmo Drebes - Depende de como a gente interpreta. Tenho 15% a 20% da venda com interferência digital (do WhatsApp ao site), e 80% de comércio no ponto físico. Trabalhamos muito com a interferência humana, mesmo no front online. É o que a gente acredita: atendimento mais próximo, mais humano com as pessoas, podendo falar com o vendedor, podendo ir na loja. Esse é um detalhe importante: ir na loja, que, na década de 2010, teve a morte decretada duas vezes. Disseram que a digitalização ia acabar com o ponto físico, mas não acabou.

MV - O que garantiu que a loja física continuasse a existir?

Drebes - Tem muitos modismos, evoluções e mudanças. Seis ou oito anos atrás, estive numa NRF e foi decretado que as lojas físicas iriam acabar. Tínhamos um certo número de unidades e pensei: 'O que faço com essas lojas todas se isto vai terminar?' Aí, disse a mim mesmo: 'Vou esperar um pouquinho'. Voltei à feira anos depois, aí decretaram que as lojas iriam conviver no físico e digital. Também que essa gurizada (gerações Y e Z) iria decidir o que comprar, mas quem tinha o dinheiro eram as pessoas de mais idade. Conclui: agora estou certo. É o que viemos fazendo até hoje. Aqui, as pessoas ainda valorizam muito ir ao local para fazer comprar.

MV - As lojas estão atraentes para esse público?

Drebes - Temos levantamentos de empresas de renome, inclusive mundial, sobre os canais que as pessoas estão comprando. Dos produtos que vendemos, 30% são comprados no digital, e 70% no físico. O número não muda nos últimos três a quatro anos. Acho que batemos no teto: 30% a 35% no online e 70% na loja, o que não deve mudar. Para os 65% a 70% de clientes que vão à loja, precisamos dar uma experiência ótima e vender a crédito, que responde por mais de 70% da comercialização.

MV - Muitas redes saíram de cena ou reduzir de tamanho. Isso vai continuar?

Drebes - Vai ter enxugamento. Às vezes, se vê uma cortina de ‘fumaça’, como culpar a internet pelos problemas, que é mais bonito, né. Mas a razão é incompetência, briga familiar ou societária ou ainda decisões estratégicas erradas. Para um grupo como o nosso, há quase 70 anos no mercado, tem muito de teimosia. Para usar uma palavra mais bonita: resiliência. É querer fazer, insisti Não tem segredo. É trabalhar bastante, levantar cedo. Me queixar ou reclamar vai vender mais? Não, não vende mais.

MV - O que fazer com o 'bicho' chamado Inteligência Artificial (IA)?

Drebes - Não tem como fugir. A IA vai mudar muita coisa. Ela proporciona mais possibilidade para errarmos menos. Hoje faço uma oferta de produto e espero o cliente vir comprar. Quanto mais barato, mais ele compra. Usando inteligência artificial, vamos conseguir saber muito melhor como agir para tomar decisões sobre estratégias, a partir dedados. Nossa decisão será muito mais certeira.

MV - O vendedor ainda te papel decisivo nesse processo e como motivá-lo

Drebes - Acredito muito nas pessoas. Não é por acaso que somos, já há vários anos, empresa do Great Place to Work, como melhor empresa para se trabalhar no varejo do Rio Grande do Sul. É um prêmio no qual os funcionários votam. Temos um turnover baixo, nosso salário é um pouquinho maior que o do mercado, temos um bom ambiente de trabalho e promoção. Tu dá um bom ambiente para as pessoas trabalharem contentes e elas trabalham bem. Gosto muito de pagar prêmio. Digo que, se eles ganham, é por que ganhei mais ainda. O pessoal acha engraçado quando falo isso, mas é a realidade. É uma troca. O prêmio é melhor, tu não acha?