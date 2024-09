No Ponto: São João, H&M, Casa do Pão de Queijo, Magalu, POA Parrilla e Carrefour

> A São João abre abre nesta quarta-feira uma "nova farmácia" , na Zona Norte de Porto Alegre, que terá espaço kids, área de churrasco, floricultura, hortifruti e padaria. A coluna já tinha mostrado que a filial seria erguida em menos de 30 dias ao usar contêineres.

A sueca H&M , rede de departamento de vestuário , aporta no Brasil no fim de 2025 no Iguatemi São Paulo. À coluna, a rede informou que pretende expandir prioritariamente em cidades do Sudeste.

> A Casa do Pão de Queijo é mais uma unidade a reabrir no Aeroporto Internacional Salgado Filho, que voltará a ter voos em 21 de outubro.

Hipermercado da bandeira foi inundado e teve de ser ser remontado em Canoas FABIANO ZORTÉA/DIVULGAÇÃO/JC

> O Carrefour, no bairro Mathias Velho, em Canoas, , no bairro Mathias Velho, em Canoas, reabre sexta-feira , após cinco meses fechado.

> A Magazine Luiza abre mais de 220 vagas para o CD do Rio Grande do Sul. São mais de 300 vagas na Região Sul. Contratados ficam até começo do ano que vem.

> O POA Parrilla desembarca, em novembro, no ParkShopping Canoas. A marca tem unidade em Porto Alegre.

> Mercado Público de Porto Alegre: leilão de 11 lojas e uma banca no empreendimento será detalhado em evento nesta segunda-feira (30), a partir das 9h30min, na sede do Sindha, na rua Barros Cassal 180, perto do Centro.