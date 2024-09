Restaurantes do Mercado Público ganham deque externo para receber clientes

Novidade no Centro Histórico de Porto Alegre. Além da novo espaço na área externa do Mercado Público, na mesma região, atrai frequentadores. . Além da bandeira gigante do Rio Grande do Sul estampada na fachada de uma megaloja,, na mesma região, atrai frequentadores.

É um novo espaço para clientes de restaurantes se sentarem e serem atendidos. Trata-se de um parklet gigante, que se estende em boa parte lateral, entre o complexo comercial e o prédio histórico do Paço Municipal.

O parklet, que segue regras e precisa ser autorizado pela prefeitura, era previsto antes das cheias. Uma das operações gastronômicas pretendia montar o deque, que fica acima da rua, onde estão mesas, cadeiras e guarda-sóis.

O proprietário do restaurante Gambrinus, o mais antigo do Estado em operação e um dos mais longevos do Brasil, João Melo, informa que a estrutura foi aberta na segunda-feira (2) em ritmo de "soft opening". As equipes das operações estão aprendendo mais sobre o ritmo do atendimento:

"Estamos acostumados a atender no lado de dentro. É uma novidade", comenta Melo. São cerca de 120 lugares sentados no parklet.

O mercadeiro cita ainda que o espaço, que já era pensado desde 2023, veio diferente no pós-cheia, que acabou adiando a montagem: "Foi remodelado e repensado para ajudar na reconstrução, no retorno das atividades, com área maior para atender o pessoal".

Melo , do Gambrinus, espera que o parklet atrai jovens, para renovar o público frequentador PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

A estrutura ficou maior, prolongando-se na extensão dos restaurantes. Além do Gambrinus, Naval e Essencial estão na lateral do Mercado. Cada um tem uma faixa do deque para servir os clientes.

A gigante de bebidas Ambev patrocinou a montagem. Como retorno do investimento, a companhia estampa uma das suas marcas de cerveja em diversas partes da instalação.

Os restaurantes e também demais operações esperam que o parklet tenha boa recepção entre os frequentadores. "A tendencia é atrair o público jovem para renovar o Mercado Público, com impacto no empreendimento como um todo", aposta o dono do Gambrinus.

As temperaturas mais agradáveis e a chegada da primavera e verão em breve animam os comerciantes, que buscam retomar o nível de movimento pré-enchente de maio. Melo cita que o fechamento da estação Mercado, da Trensurb, e de muitos escritórios e outros comércios no Centro impacta bastante o fluxo.

Jefferson Sauer, da Banca 43 , estima que o movimento esteja ainda 30% a 40% abaixo do pré-cheia. A maior causa é a falta do trem, fora de operação desde começo de maio. "A mobilidade do trem é muito importante para a gente", reforça o comerciante: "O Mercado está bonito e limpo. Com certeza, o fluxo estaria muito maior nesta época". , estima que o movimento esteja ainda. A maior causa é a falta dodesde começo de maio. "A mobilidade do trem é muito importante para a gente", reforça o comerciante: "".

não tem nenhuma movimentação de restauração na parte visível para quem passa no nível da rua. Ainda se vê água acumulada e resíduos na superfície interna. A expectativa da estatal é reabrir a estação apenas em dezembro , mas ainda sem data. Os acessos à estrutura do metrô, bloqueados por tapumes,na parte visível para quem passa no nível da rua. Ainda se vê

A instalação de Zona Azul, no Largo Glênio Peres, antiga reivindicação dos mercadeiros, é apontada como outra opção para atrair mais clientes, pela facilidade de poder estacionar os veículos.

VÍDEO: Como é o parklet gigante na lateral do Mercado Público