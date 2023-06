Banca 43 abre terceira loja e se aproxima mais de clientes

"Eu e minha esposa estávamos ansiosos que abrisse, moramos a duas quadras. Se não tiver nada para comer sexta de noite, passo aqui e resolvo", conta o advogado Paulo Ricardo Ribeiro, sobre a facilidade que passou a ser a chegada da terceira unidade da Banca 43 na avenida João Wallig, 1973, pertinho do Shopping Iguatemi, no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre. Ribeiro já frequentava o ponto tradicional do Mercado Público, onde a marca abriu há mais de 70 anos, e o da Bela Vista, onde a primeira unidade fora do Centro foi aberta em 2019. Ele não foi o único cliente a ter a reação na estreia. "Estava ansiosa", admite a aposentada Carmen Huyer. "O que a senhora mais gosta?", pergunta o Minuto Varejo, que conheceu a operação. "Das ervas e castanhas, dos frios... ah, gosto de tudo!", rende-se. "Ela veio fazer o ranchinho dela", resume a filha Tatiana, acompanhando a mãe que ia ainda guria ao Mercado. "Temos famílias de várias gerações que frequentam a casa. O desafio é trazer tudo que tem no Mercado e também na Bela Vista para o cliente ser atendido da mesma forma, mas com a cultura de cada região", comenta a administradora Priscila Sauer, cuja família assumiu o negócio em 2011. "Os clientes que vêm têm suas preferências, compra os mesmos queijos, etc", cita Priscila.

Os exemplos de Carmen e Ribeiro são a cara da Banca 43. A loja tem as áreas de frios, bacalhau e friamberia que fazem a fama da Banca 43, além de sementes, Café do Mercado para moer na hora, cafeteria e chips de frutas e legumes importados do Chile, para comer com os olhos. A adega climatizada é exclusiva da unidade, com bebida a temperatura de 17º graus, além de 400 a 450 rótulos, entre vinícolas nacionais, argentinas e chilenas, com preços bem acessíveis, constatou a coluna, considerando a alta qualidade. Priscila conta que são 2 mil itens na filial, com 220 metros quadrados de área de venda, além de 11 vagas no estacionamento Além de comidinhas e bebidas, a unidade tem panelas da marca Le Creuset e outras utilidades da famosa marca. "Cada loja a gente aperfeiçoa, entendendo o que o cliente quer", comenta a gestora. São 18 pessoas na operação, chegado a 70 no total das três lojas. O Três Figueiras terá a central do delivery do varejo, que permitirá or ganizar mais a operação digital. A família não revela o investimento na expansão. Sobre a quarta loja e se poderá ser na zona Sul, para atender a pedidos de clientes, Priscila deixa no ar a possibilidade: "Mas primeiro vamos cuidar bem dessa. Tem de ser perfeita!"