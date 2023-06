Tradicional Banca 43 abre segunda loja fora do Mercado Público de Porto Alegre

Uma das mais tradicionais bancas do Mercado Público de Porto Alegre ganhou nova operação, mas fora do empreendimento do Centro Histórico. A Banca 43 chegou ao bairro Três Figueiras, região de classe média alta da Capital, na zona Norte, nas vizinhança do Shopping Iguatemi.

É a terceira unidade da marca, segunda fora do Mercado Público. A banca abriu a primeira loja fora do Mercado Público em 2019, no bairro Bela Vista, após 70 anos funcionando exclusivamente no Centro Histórico.

No Três Fiigueiras, a filial fica na avenida João Wallig, 1973, e começou nesta terça-feira (6) a receber a clientela, dentro de um soft opening, que indica uma largada sem toda a capacidade, prevista até o fim de junho.

"O empório gastronômico oferecerá uma ampla variedade de produtos naturais, nacionais e importados para uma das regiões que mais cresce na cidade", diz, em nota, a gestão do varejo.



A instalação no bairro segue estratégia de atender público de bairros da vizinhança que já buscava os produtos nas outras unidades ou comprava para delivery.

"Temos muitos clientes da região, tanto os que se deslocam até as outras unidades, quanto os que solicitam tele-entrega ou compram através do site”, explica Priscila Sauer, sócia e administradora da nova unidade.



O ponto tem 440 metros quadrados de área, swendo 220 metros quadrados de venda, e tem "estilo rústico e industrial de mercados e empórios especializados internacionais". Com as dimensões físicas, o fluxo ganha mais espaço. Segundo os empreendedores, o projeto foi feito pela AT Arquitetura e segue layout da filial doBela Vista, "inspirado na história e tradição da matriz".

Os clientes também podeem ingressar na adega climatizada para escolher os rótulos. No mix de itens, estão frios fatiados na hora, grãos, kombuchas, carnes e congelados, vinhos e espumantes, queijos artesanais especiais e cestas de presentes.



A unidade gerou 16 empregos. Além disso, a gerência será feita por um funcionário que começou há oito anos na empresa como atendente na operação no Mercado Público.



A história da Banca 43 começa em 1949 no Mercado Público como fiambreria, criada por Arlindo Musskopf. Após a saída de Musskopf, três funcionários assumiram o negócio até meados de 2011. Depois disso, a empresa passou aos atuais gestores.