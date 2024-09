Bandeira gigante do Rio Grande do Sul decora fachada de megaloja em Porto Alegre

Uma bandeira gigante do Rio Grande do Sul estampada na fachada de uma megaloja virou atração no Centro Histórico de Porto Alegre. A instalação marca o mês da Revolução Farroupilha e, este ano, ainda o "clima" de reconstrução pós-cheias históricas no Estado.

A operação de varejo da rede Lebes, bem ao lado do Largo Glênio Peres, onde fica o Mercado Público, foi atingida pela inundação, que arrasou boa parte do Centro. A instalação do símbolo gaúcho tem 20 metros de altura e 40 metros de largura.

Com isso, são 820 metros de área, comparado, em tamanho, a um ponto físico padrão da Lebes, diz o presidente da varejista, Otelmo Drebes. "É do tamanho de cada andar da loja onde colocamos a bandeira", compara o empresário.

A bandeira foi colocada no último fim de semana e vai ficar durante todo o mês no ponto. A Revolução Farroupilha é em 20 de setembro, também chamado de Dia do Gaúcho.

A dimensão da bandeira busca ilustrar, literalmente, a mobilização da varejista frente aos eventos que impactam a vida das pessoas desde 2023:

"É o sentimento de gaúcho. Acreditar nesse chão. Nessa terra. Mostrar a grandeza do que podemos ser", expressa Drebes.