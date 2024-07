Lojas Lebes estreia complexo 3 em 1 com novas frentes de negócios

A previsão, salve eventual aceleração na execução, é concluir o Ellosul em cinco anos, até 2028, com prazo de entregar uma unidade a cada nove meses. Serão 264 mil metros quadrados construídos . As vantagens, além da área, às margens da BR-116, no km 297, e com 63 hectares, longe das cheias, é a estrutura com tecnologia e sustentabilidade ambiental - conta com energia fotovoltaica. Também vai ter um pool de serviços e conveniência na área em frente, com hotel, posto, atacarejo e outras lojas, de farmácia à petshop. "Estava preocupado em alugar, pois só tínhamos o projeto, agora tem algo pronto que começa a ser valorizado. Ali, vamos, ter 50 carretas circulando ao dia. Vamos precisar de posto, de restaurante etc", avisa o varejista.

"É um três em um: CD para melhorar e dar velocidade nas entregas das mercadorias, operador logístico e ativo imobiliário para locação", resume o presidente da Lojas Lebes, Otelmo Drebes, sobre o Ellosul, de Ecossistema Logístico do Grupo Lebes, que será inaugurado oficialmente nesta quinta-feira, 11 de julho, em Guaíba. Em cinco anos, serão R$ 500 milhões em aportes . Agora estreou o primeiro dos sete pavilhões, que é o que já serve de CD da varejista, antes situado em Gravataí. "Com enchente, muitos CDs de outras empresas foram inundados e o nossa área (que estava sendo finalizada) não. Se tivesse as sete unidades prontas hoje, teria locado tudo", revela o empresário. "A procura é impressionante", comenta.

Números e expectativas pautam segundo semestre

Estatísticas e sondagens do varejo gaúcho se parecem cada vez mais com o eletrocardiograma das oscilações das ações na Bolsa de Valores. E cada número ou expectativa que sai abastece o mix de sentimentos sobre o futuro. A seguir três panoramas:

Vendas on-line: A Nuvemshop, plataforma de e-commerce que atua na América Latina, apontou que pequenas e médias empresas do Rio Grande do Sul movimentaram R$ 71 milhões no Brasil de janeiro a junho, 30% mais que o mesmo período de 2023 (vendas pela plataforma). Quase 1 milhão de produtos foram vendidos, alta de 29%. Puxaram a receita os segmentos moda (R$ 21,3 milhões), casa & jardim (R$ 5,7 milhões) e acessórios (R$ 5,4 milhões). Pix foi o mais usado para pagamentos, seguido por cartão de crédito. Tíquete médio: R$ 257,10.

PIB nocauteado: a atualização do monitoramento da CDL Porto Alegre sobre o impacto da enchente na economia gaúcha mostra que a queda do PIB gaúcho no período entre 1º de maio e 18 de junho chega a R$ 13,5 bilhões, frente ao mesmo recorte de 2023. Em 2024, a expectativa é de que o recuo chegue a R$ 40,1 bilhões, projeta o economista-chefe da CDL-POA, Oscar Frank. As referências para chegar à cifra vão do Índice do Banco Central (IBC) à arrecadação de ICMS, além de resultados de trabalhos acadêmicos.

Expectativas: o Índice de Confiança dos Empresários do Comércio Gaúcho (ICEC-RS), calculado pela Fecomércio-RS, ficou em 93,4 pontos em junho, o mais baixo desde maio de 2021 (90,1 pontos), ainda em clima de pandemia. Agora, é a enchente que derruba ânimos. As quedas maiores são na avaliação da conjuntura e investimento futuro. O resultado negativo é esperado pelo impacto do clima. A Fecomércio-RS faz um alerta: a dinâmica da recuperação ainda é uma dúvida, o que deve influenciar a confiança do empresariado. "Precisamos de medidas efetivas e eficientes para reconstruir o Estado. A confiança é um indicador antecedente relevante da atividade econômica", pontua, em nota, o presidente Luiz Carlos Bohn.