No Ponto: Canoas Shopping, Asun, Bourbon Ipiranga, Moinhos Shopping e SindilojasPOA

> O Canoas Shopping tem três reforços pós-inundação e volta ao horário normal: Cover Tech, Porta Treco e Gabriel Joalheria e Óptica.

> O Asun, sétima maior rede gaúcha, , sétima maior rede gaúcha, chegou à marca de 40 supermercados . A filial fica em Cachoeirinha e foi erguida em área de antigo hotel.

Minuto Varejo - supermercados - alimentação - Asun - loja Cachoeirinha - antigo hotel Prior - consumo ANDRÉ BOEIRA/DIVULGAÇÃO/JC

> O Bourbon Ipiranga, em Porto Alegre e do Grupo Zaffari, tem estreias: academia Smartfit e calçadistas Bottero (coleção feminina) e Pegada (masculina), uma do ladinho da outra no piso um. No Moinhos Shopping, da família Zaffari também, conta agora com a Madre Reina.

Minuto Varejo - Bourbon Shopping Ipiranga - lojas Pegada e Bottero -calçados masculinos e femininos - consumo - moda - indústria calçadista - Porto Alegre - comércio PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

> SindilojasPOA 1: O Café com Lojistas, na quarta-feira, às 8h30min, no auditório da entidade (rua dos Andradas, 1234, 9º andar, Centro da Capital), será sobre , na quarta-feira, às 8h30min, no auditório da entidade (rua dos Andradas, 1234, 9º andar, Centro da Capital), será sobre Estratégias de venda para 60 , com Martin Henkel, fundador da SeniorLab mercado & consumo 60 e coautor do livro Shopper60. Associados têm inscrição gratuita. Público em geral paga R$ 50,00. Para informações sobre inscrições, acessa bit.ly/3zNM1I1.

> SindilojasPOA 2: Pesquisa mostra que mais de 43% dos lojistas esperam alta na venda de aquecedores, ar-condicionado/splits e secadoras no inverno deste ano frente ao de 2023, e 35% devem manter a comercialização. A demanda por secadoras de roupa subiu em 92% dos pontos.