Sétima maior rede gaúcha abre 40º supermercado em antigo hotel

A nova filial estreou na semana passada em Cachoeirinha em área que teve o hotel Prior, cujo imóvel foi arrematado pela varejista. O prédio foi demolido para erguer o novo ponto na avenida Flores da Cunha, 823, em área com mais de 4 mil metros quadrados totais.

A loja tem 2 mil metros quadrados de área de venda. O estacionamento coberto tem 50 vagas. Foram gerados 150 empregos diretos. O grupo informa que investiu R$ 8 milhões na nova unidade.

A marca tem outra operação nas proximidades, que será mantida, diz o presidente do Asun, Antonio Ortiz, em nota.

Nos anos a recentes, o grupo teve expansão puxada por aquisições. O Asun comprou os pontos do grupo Carrefour que eram das bandeiras do atacarejo Maxxi Atacado (já extinta) e Nacional, em Gravataí, e Maxxi Atacado, em Santa Maria. O plano era ficar com a unidade do atacarejo em Viamão.

O imóvel não foi liberado pelo dono para a rede gaúcha, e o negócio foi desfeito. A loja acabou indo para o catarinense Fort Atacadista, do grupo Pereira.

A rede tem hoje 33 supermercados e seis do conceito de atacarejo, com a bandeira Leve Mais Atacado. Em 2023, a receita total chegou a R$ 14 bilhão, alta de 10,2% frente a 2022.

No fim de 2023, o Asun abriu sua primeira filial em shopping center, no Pontal, na orla do Guaíba, na Capital. O local chegou a ser anunciado pelos empreendedores do Pontal para ter uma operação do italiana Eataly, um mercado de conveniência e com marcas premium e de origem italiana, em diversos segmentos de bebidas e alimentos. Só tem Eataly em São Paulo, no mercado brasileiro.

O operador é ligado à South Rock (SR), mesma que teve Starbucks e Subway e que está em recuperação judicial. As duas marcas de cafeteria e lancheria não estão mais com a SR.