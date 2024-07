Como vender para 60+ é tema de Café com Lojistas

Cada vez com maior fatia na população, os chamados 60+ desafiam o varejo. É diferente vender para esse grupo etário? Respostas vão ser colocadas em evento no dia 17 de julho, em mais uma rodada do Café com Lojistas, que terá palestrante focado em estudos e estratégias de como atuar nesta fatia de consumidores.

Na sessão promovida pelo SindilojasPOA, Martin Henkel, fundador da SeniorLab mercado & consumo 60+, professor de marketing 60+ na Fundação Getúlio Vargas (FGV) e coautor do livro Shopper60+, é o convidado. A edição do Café com Lojistas começa às 8h30min, no auditório da entidade, no 9º andar, no prédio na Rua dos Andradas, 1234, no Centro Histórico da Capital.

Segundo o sindicato, pessoas com mais de 60 anos somaram renda de R$ 1,07 trilhão em 2023, sendo que 80% do recurso foram para consumo de bens e serviços. Henkel vai apresentar sua visão e aplicar a metodologia do Aging in Market no varejo e serviços.