"Volta com tudo!", avisa dono de tradicional cafeteria do Mercado Público

cafeterias mais tradicionais do Mercado Público de Porto Alegre. A cafeteria do Café do Mercado reabre nesta sexta-feira (28), mais de 50 dias após fechar devido à inundação que tomou conta do complexo no coração do Centro Histórico. O "Volta com tudo!", avisa o proprietário de uma das. Areabre nesta sexta-feira (28), mais de 50 dias após fechar devido à inundação que tomou conta do complexo no coração do Centro Histórico. O Mercado voltou com metade dos estabelecimentos

A marca, que tem três bancas no complexo, volta, por enquanto, com uma das operações. A cafeteria estreou em 2019. Já a banca, quase em frente à cafeteria, onde os frequentadores estão acostumados a parar e tomar espresso de pé, além de comprar café moído na hora, deve voltar à ativa em 15 dias, adianta um dos sócios da marca Clóvis Althaus Júnior.

"A banca (de café moído na hora) vai operar dentro da cafeteria", conta Althaus. Será uma convivência temporária.

Já a cafeteria menor, com acesso externo pelo Largo Glênio Peres, ainda vai demorar um pouco mais para retornar, explica Althaus. "Antes precisamos colocar a fábrica em operação." A unidade fica na Zona Norte, no Quarto Distrito, e foi inundada.

"Estamos focados em voltar com a torrefação", explica o sócio-proprietário.

A produção para abastecer varejos e cafeterias em todo o Brasil volta na segunda-feira (1º de julho), comemora ele. Os testes começam neste fim de semana. Os grãos de café já começam a chegar à fábrica novamente:

"Vamos voltar a torrar café em Porto Alegre". O Café do Mercado foi pioneiro no Brasil em selecionar grãos e processar para venda de cafés especiais para compra no varejo e ainda para abastecer cafeterias.

O ritmo tem sido frenético, segundo o empresário, para colocar os estabelecimentos em atividade.

"Estou esquecendo até da minha família", descontrai ele, mas dando a dimensão do que vem significando para varejistas calcular danos, ver soluções e conseguir fazer a "reconstrução".

A cafeteria "volta zerada, com móveis do zero, tudo do zero", descreve Althaus. A inundação comprometeu os móveis das instalações. Uma mudança foi feita no tipo de cadeiras, que agora é de material plástico. Os modelos são mais confortáveis e modernos que as pré-cheias, diz Althaus. "É o medo de ter água de novo."

Mas mesas e balcões seguem em madeira. "Sou inconsequente, como qualquer empresário. Não ia prejudicar o conceito. Não uso termo em inglês - coffee para cá e para lá. Madeira faz parte da cafeteria brasileira", justifica.

Alguns equipamentos, como a máquina de espresso, dependem de peças que vêm da Itália. Mas tem um aparelho alternativo para a elaboração das bebidas. O gasto até agora para recuperar as instalações e algumas máquinas chegou a R$ 120 mil. Mas falta ainda a conta dos equipamentos mais sofisticados e importados, avisa Althaus.

Ele avisa também que a tele-entrega do Café do Mercado não parou em meio à cheia. Os pedidos são pelo WhatsApp: 51-99987-5553.

A cafeteria que a marca vai montar no Praia de Belas Shopping, perto da orla do Guaíba, teve o prazo de abertura adiado mais para o fim do ano, conta o empresário.

A Café do Mercado vai ocupar a área que foi do Press Café e teria uma unidade da Starbucks, que desistiu na carona da crise financeira da operadora South Rock, que acabou passando o bastão da franquia master da cafeteria norte-americana no Brasil para a Zamp, que detém as redes Burger King e Popeye's.

