Café do Mercado vai abrir onde seria Starbucks no Praia de Belas

Mercado Público, no Centro da Capital Tradicional nome local, precursora de cafés de qualidade no cenário nacional, a Café do Mercado, muito conhecida no, onde tem três unidades, voltará ao shopping, na vizinhança da orla do Guaíba.

O café teve quiosque em 2012 no complexo. "Vamos fortalecer a marca e nos aproximar mais dos clientes. Será uma cafeteria com cara de loja de cafés", conceitua o diretor da empresa, com quase 30 anos de trajetória, Clóvis Althaus Júnior.

"É um movimento natural e que chegou a hora de fazermos. O Praia de Belas é o shopping certo para fazer isso", resume ele. A operação deve abrir em agosto. "Mas sem plano de expansão", adianta ele, sobre o que pode vir depois do primeiro movimento. "É um piloto. Em cima dessa experiência, vamos decidir o que fazer no futuro", projeta o diretor.

Antes de acertar com o Praia de Belas, uma curiosidade. A marca de cafés quase desembarcou no Iguatemi Porto Alegre, do grupo Iguatemi, dono também do Praia. Althaus explica que a ideia era ter loja de venda de cafés e equipamentos no shopping na Zona Norte. O plano ficou um pouco de lado, pois agora a atenção é montar a operação no Praia.

O investimento será de R$ 700 mil para equipar o espaço de 190 metros quadrados. Serão 15 empregos. O projeto visual de como será a unidade desafiou as arquitetas Mariana Seelig Althaus e Helena Luce Moreira Althaus, ligadas aos proprietários. A liberação das obras está agora com a direção do shopping.

A unidade vai ter cafeteria e ambiente de venda de produtos. Na mercearia, vai ter cafés, bebida vegetal e azeite extra virgem de produtores gaúchos. No cardápio, vão estar itens que usam insumos da Massa Magra, Barbarella, Imperatriz (Doces de Pelotas) e das Bancas do Holandês e 43, as duas do Mercado Público.

A Café do Mercado processa 40 mil quilos de grãos por mês, 70% vão a 2,5 mil pontos de food service (cafeterias e outros tipos de negócios de alimentação) e 30% abastecem mais de 40 redes de supermercado situadas no Estado e em Santa Catarina.