Praia de Belas Shopping: sem Starbucks, mas com retornos de marcas e novos contratos

Não veio a unidade da Starbucks, prevista para uma das áreas mais nobres e de grande fluxo do complexo comercial, mas teve retorno de uma marca mundial de fast-food e outra de moda, além de mais seis estreias. O Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, fez o balanço de 2023, indicando as novas operações, e projetando novidades para 2024.

Pizza Hut, na Praça de Alimentação, de onde havia saído em 2015, e Natura, Lauf (moda esportiva), Divina Terra (alimentos) e Magic Toy. Entre as marcas que voltaram à cena do shopping no ano passado, estão, na Praça de Alimentação, de, e Youcom, bandeira da ala jovem da Lojas Renner que havia fechado em 2019. As duas já tiveram ponto no Praia. Das novidades que estrearam estão

Na safra recente, teve ainda uma leva de novos quiosques, entre eles Avatim, Perky, Mundo di Chocolate, Moncloa, Fini, Mcruz Diversões e Bib’s.

A cafeteria norte-americana acabou recuando em meio à crise da operadora no Brasil, a SouthRock, que entrou em recuperação judicial, que já provocou fechamento de unidades e outras desistências de abrir lojas, como no Villagio Caxias e em Gramado, na Serra Gaúcha.

Em nota, o Praia, que pertence ao grupo Iguatemi, dono também do Iguatemi Porto Alegre e do I Fashion Outlet Novo Hamburgo (IFONH), adianta que assinou assinou mais "seis contratos" com novas ocupantes. Os nomes ainda não foram divulgados.

Há expectativa sobre como será a sucessão nas áreas que foram da megastore da Livraria Saraiva e Tok&Stok, vizinhas no segundo piso. A direção havia adiantado à coluna Minuto Varejo que deve ser uma grife de moda em parte da área.

Para o primeiro trimestre do do ano, o Praia de Belas confirma mais cinco novas operações, algumas que eram para 2023 e ficaram para agora. Um dos próximos a abrir deve ser o restaurante PKC, de comida coreana, no segundo piso, ao lado do Pecorino e perto do posto da Polícia Federal.

Estão em obras para instalação Me.Linda, Shoulder, Da Quinta Café e Total Tech. A Me.Linda também vai abrir no IFONH.

A Farm vai mudar de loja popup (conceito de operação temporária) para uma convencional. Muitas grifes utilizam a estratégia para testar ponto ou mesmo formato. A marca de moda feminina vai descer do terceiro para o segundo piso, ao lado da Bagaggio, informa o shopping.

“Estas inaugurações aumentam nossa variedade e sinalizam que cada vez mais estamos proporcionando uma experiência completa para os consumidores”, define, em nota, o gerente de marketing do Praia de Belas Shopping, Diego Rassier.