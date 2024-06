No Ponto: Safira e RS no peito, Arraiá no I Fashion Outlet e Vantajão

> A ótica e relojoaria Safira criou o pingente Leve o amor pelo RS no peito, cuja venda líquida será 100% revertida para o Instituto Cultural Floresta, que atua na região do Quarto Distrito. O coração tem o mapa do RS de um lado e um quebra-cabeça do outro, para simbolizar a reconstrução e união.

> O I Fashion Outlet Novo Hamburgo faz no sábado (22) o Arraiá Solidário, para arrecadar doações para vítimas das chuvas. Vai ser das 14h às 20h no estacionamento, que custa R$ 6,00.

> O Procon Porto Alegre recebeu mais 10 denúncias de venda de produtos com danos das cheias em supermercados. Os casos surgiram após apreensão de mercadorias no atacarejo Vantajão, do grupo Andreazza, de Caxias do Sul, na Zona Norte. O diretor do órgão, Rafael Gonçalves, estimou que a multa pode chegar a R$ 100 mil, pelo tamanho da rede e gravidade da apreensão. O Andreazza negou que tivesse "produto perecível ou que teve contato com as águas da enchente". A loja ficou 40 dias fechada, reabrindo dia 13.