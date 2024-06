Procon flagra produtos danificados pelas cheias à venda em atacarejo em Porto Alegre

alterações nas embalagens e sinais de degradação e ferrugem associados à inundação foram apreendidos pelo Procon de Porto Alegre em uma das principais bandeiras de atacarejo e supermercado do Rio Grande do Sul. A ação ocorreu na loja do Vantajão, do grupo Andreazza, perto do Aeroporto Internacional Salgado Filho, na Zona Norte da Capital. A loja foi Produtos com diversasassociados à inundação foram apreendidos pelo Procon de Porto Alegre em uma das. A ação ocorreu na loja do, perto do Aeroporto Internacional Salgado Filho, na Zona Norte da Capital. A loja foi aberta em novembro de 2023

A filial que fica na rua Vilela Tavares, 55, foi atingida pela cheia e foi fechada, o que também ocorreu com diversas empresas do polo de concessionárias de veículos do entorno.

É a única unidade porto-alegrense do grupo com sede em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A loja foi reaberta no começo de junho, após, segundo a rede, passar por medidas para recuperação devido à cheia.

Diretor do Procon mostra carrinhos com produtos que foram flagrados com marcas de deterioração pela água. Foto: Procon Porto Alegre

A coluna Minuto Varejo fez contato com a rede para obter esclarecimento sobre a apreensão. O Andreazza informou que vai emitir nota sobre a ação do Procon.

receita bruta de R$ 1,69 bilhão em 2023. O grupo caxiense é o quinto maior em faturamento do setor no Estado. Pelo ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) , a marca teve

A fiscalização que reuniu Procon Municipal e Ministério Público do Estado ocorreu após denúncia. A apreensão foi na terça-feira (18).

"O supermercado estava comercializando mercadorias alimentícias, entre outros produtos, que ficaram submersos na água da enchente. A equipe do Procon registrou auto de infração e aplicou multa", informou o órgão, em nota.

"Encontramos embalagens danificadas, sujas e até furadas”, descreve, na nota, o diretor do órgão de defesa do consumidor, Rafael Gonçalves.

Foi a primeira inspeção desse tipo de irregularidade, após as inundações. Desde maio, o Procon faz fiscalizações sobre preços praticados em supermercados, para verificar se há abusos em meio aos impactos das enchentes.