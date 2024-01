Fort marca data para abrir em Caxias do Sul; a terceira loja no RS

marcas catarinenses no mercado gaúcho. A terceira loja da bandeira Fort Atacadista, do grupo Pereira, maior do setor no Sul do Brasil, abre em fim de janeiro em Caxias do Sul, na Serra. Vai ser a primeira loja do formato a entrar em operação em 2024. Em Mais um atacarejo está vindo por aí, reforçando o time de. A terceira loja da bandeira, maior do setor no Sul do Brasil, abre em fim de janeiro em Caxias do Sul, na Serra. Vai ser a primeira loja do formato a entrar em operação em 2024. Em 2023, o segundo semestre foi movimentado por estreias no setor.

O grupo confirmou nesta quinta-feira (4) que a unidade estreia em 31 de janeiro na rua Tronca, 1370, no bairro Exposição.

Vantajão, da rede Andreazza, Stok Center, da Comercial Zaffari e maior em rede de Atacadão, do Carrefour, e Via Atacadista, do Passarela, outro catarinense que entrou no Rio Grande do Sul. A chegada da marca eleva a briga no mercado local, que já tem nomes como o caxiensee maior em rede de atacarejos no Estado com 30 unidades , e, outro catarinense que entrou no Rio Grande do Sul.

Comercial revelou, à coluna Minuto Varejo, Além de Fort, em 2024, a Comercial Zaffari planeja ter mais uma unidade na cidade, segundo a direção do grupo, terceiro supermercadista gaúcho, considerando todos os tipos de lojas. A, à coluna plano de chegar a 60 pontos do Stok Center até 2027 , buscando se consolidar na liderança.

40 vagas para trabalhar na operação, que prevê mais de 150 empregados. A rede também tem postos para a filial de Canoas. A filial do Fort, que abriu em 2023 em Canoas , a primeira da marca no Estado, e Viamão , está sendo concluída, informou o Pereira. Mas a fachada já ganhou o nome da bandeira. Também há ainda, que prevê mais de 150 empregados. A rede também tem

Em Caxias do Sul, são funções de operador de caixa, cozinheiro, cartazista, vendedor, técnico em carnes e promotor de vendas de cartões. Contato para se candidatar às vagas na lojas é pelo www.infojobs.com.br/grupo-pereira/vagas.

O Pereira é a sétima maior rede de supermercados do Brasil e faturou R$ 11,2 bilhões em 2022. Tem hoje 18 mil funcionários em operações no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. São 87 supermercados, sendo 56 atacarejos. O grupo tem ainda atacado, farmácias, agências de viagens e postos de combustível.