Supermercado Pezzi abre oitava loja na Zona Sul de Porto Alegre

Não são apenas os grandes players supermercadistas que estão expandindo no Rio Grande do Sul. Um dos segmentos que ganhou fôlego no pós-pandemia, as bandeiras de bairro, ganha mais operações em Porto Alegre. Uma das maiores redes na Zona Sul abre mais uma filial e uma de suas maiores nesta sexta-feira (5).

O Pezzi estreia sua unidade mais recente na rua Oscar Pereira, 2.185, próximo à avenida Aparício Borges, no bairro Glória. Será a segunda operação na avenida. A outra fica no número 2.925, mais perto do Centro.

já haviam sido antecipadas pela coluna Minuto Varejo Depois da marca da Zona Sul, outra operação já está quase pronta para ser ativada. Será a terceira loja do Gauchão Supermercado , nativa da Zona Leste, que vai abrir desta vez na avenida Protásio Alves. As duas novidades entre supermercadistas

A nova unidade do Pezzi entra em funcionamento seis meses após a abertura da sétima loja no bairro Campo Novo , também na Zona Sul, na vizinhança dos bairros Hípica e Belém Velho. A operação no Campo Novo é a maior da rede e somou cerca de R$ 40 milhões, entre obra, instalações e terreno.

Na nova filial da Oscar Pereira, foram gerados 70 empregos diretos. O aporte foi de R$ 10 milhões, entre aquisição de terreno, construção da filial com 1,4 mil metros quadrados de área de vendas e equipamentos, informa o sócio-diretor Davi Pezzi. O investimento foi bancado com recursos de bancos e caixa próprio.

Um dos atrativos da unidade são as 60 vagas de estacionamento cobertas no piso superior do empreendimento. Há mais 20 espaços para veículos na área externa. Chama a atenção que o prédio tem, entre os dois acessos principais, uma casa. Segundo Pezzi, houve tentativa de comprar o imóvel para se somar ao restante da área, mas os proprietários não quiseram vender.

O layout segue o padrão mais recente da rede, com aposta em tons amadeirados, tijolos à vista, paisagismo e sistema de ar condicionado. "Todo mundo gosta de sair de casa para ser bem atendido, em um ambiente climatizado e com bom carrinho de compras. Isso agrega muito para as vendas", diz Pezzi.

A loja tem espaços com bebidas geladas, comidas de linhas saudáveis, com opções para quem tem restrição alimentar, e congelados. São segmentos e estilo de apresentação que crescem nos supermercados, com a ideia de oferecer itens para levar e consumir mais rápido. "Os clientes vão encontrar tudo que precisam aqui", avisa o sócio-diretor.

Depois da oitava loja, a rede vai se dedicar às transformações de filiais mais antigas, como a da avenida Carlos Barbosa, a mais antiga. Outras serão atualizadas. A bandeira tem terreno perto do BarraShoppingSul para erguer uma nova operação, mas sem data ainda. "Talvez seja a próxima", adianta Pezzi. A rede de bairro tem hoje 500 funcionários. O proprietário diz que as vendas este ano estão acima de 2022. "O supermercado ainda é um item de necessidade. Independentemente da crise, as pessoas têm de comer", conclui.