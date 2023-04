>> O Gauchão Supermercado abre em maio a terceira unidade em Porto Alegre. Desta vez, na avenida Protásio Alves, 4291, gerando 40 empregos. O aporte é de R$ 3 milhões em 387 metros quadrados de área de venda. "A cada nova loja que inauguramos levamos ao nosso cliente mais modernidade e conveniência", diz Agnes Passos, diretora da rede.

>> A Criamigos, loja-oficina de Gramado com 60 unidades pelo País onde a criança monta o ursinho de pelúcia que deseja, fez parceria com a NBA e lança amanhã nova coleção. A linha da Liga Criamigos é focada em basquete, com camisetas de times como Lakers, Chicago Bulls e Boston Celtics.

>> Leitor da coluna e presidente da AGV, Sérgio Galbinski, envia foto da primeira loja de rua da chocolataria Lugano em Porto Alegre, que deve abrir esta semana. O ponto fica na rua Félix da Cunha, pertinho do Moinhos Shopping.

>> BIG Cristal, no BarraShoppingSul, BIG Sertório e BIG Viamão vão virar hipermercado Carrefour. As lojas mudarão sem fechar, avisa a rede francesa.

>> A Panvel abriu a nona filial em São Paulo, onde a rede quer ter seis novas lojas em 2023.

>> Tok&Stok do Praia de Belas Shopping antecipou o fechamento em uma semana. Hoje a filial já está fora do mix do shopping.

>> Live com o advogado Rafael Mattos, às 21h de hoje, aborda julgamento no STF sobre IRPJ/CSLL de supermercados em itens com incentivo de ICMS. Veja em @advmattos (Instagram) ou escritorioadvmattos (Facebook).