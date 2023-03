Shopping do Zaffari terá mais duas operações em área de alimentação

Depois de confirmar mais quatro reforços de lojas previstas para abrir no primeiro semestre deste ano, o grupo Zaffari, dono do Moinhos Shopping, informa que terá mais aquisições para o mix do empreendimento.

Desta vez, as novidades serão na Praça de Alimentação do shopping, situado no coração do bairro Moinhos de Vento, em uma das regiões mais valorizadas e de alta renda de Porto Alegre.

Serão mais duas opções em gastronomia com pegada mais saudável. A área do Moinhos vai ganhar unidades do Menu Poke e do EOS Sabor Mediterrâneo.

O Menu Poke, explica o Zaffari, é "uma das maiores franquias de fresh food, com opções veganas, vegetarianas e outras alternativas para quem tem intolerância alimentar. "No cardápio, o público poderá contar com pokes, sucos naturais, pratos quentes com frutos do mar, açaí e ceviche", descreve, o grupo, em nota.

O EOS Sabor Mediterrâneo é um restaurante com cardápio que segue perfil mediterrâneo, com produtos naturais, orgânicos e frescos, diz a nota. Pratos quentes e petiscos, além de carnes, frutos do mar e ceviche, estarão no menu.

Recentemente, a espaço, que concentra comidinhas e bebidas, perdeu o fast-food Burger King (BK). A rede de lanches fechou também no Bourbon Country, também do Zaffri. A Airaz, que é a gestora dos shoppings do grupo, já havia projetado que teria outras operações para compensar a saída do BK.

Entre as novidades o varejo de produto e serviços, estão a Connect Store, de itens para celular, Highstil, focada em camisetas polo e outras peças masculinas, Café Cultura, rede de Santa Catarina, e a gaúcha Belshop, com versão boutique da marca.

O shopping também terá um supermercado da bandeira Zaffari , maior rede do Rio Grande do Sul no setor, que está em obras e já tem o acesso interno, no primeiro piso, demarcado no centro comercial. O grupo não anunciou a data de abertura. O projeto está sendo implantado em terreno que conecta o Moinhos à rua Doutro Timóteo.

Entre janeiro e fevereiro, duas marcas desembarcaram no mix: a Bagaggio, rede especializada em produtos e acessórios para viagens , e a Shoulder, de moda, calçados e acessórios femininos. A Bagaggio abriu no terceiro piso, em 35 metros quadrados. A Shoulder está em 150 metros quadrados no segundo piso, informa o shopping.

Outra área do Moinhos que deve ganhar operações ainda em 2023 se situa em parte do espaço que era todo ocupado pela Americanas.