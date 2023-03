Por que a Americanas fechou loja em shopping do Zaffari?

Patrícia Comunello e Paula Sória

Atualizada às 12h de 02/03/2023 - Uma novidade em um dos shopping centers do grupo Zaffari em Porto Alegre despertou a atenção e, claro, questionamentos. A filial da Americanas no Moinhos Shopping, em bairro de classe média alta na Capital, está fechada.

Zaffari emitiu nota explicando as razões da medida , relacionada ao novo tamanho que o ponto da rede nacional vai ter no empreendimento. A área será reduzida pela metade, abrindo espaço para mais varejos, disse o grupo. O acerto sobre a área ocorreu em dezembro de 2022, segundo o Zaffari.

Situada no primeiro nível do empreendimento, a filial é considerada uma das maiores geradoras de fluxo no próprio shopping. Na tela baixada, um cartaz indicava apenas que "fecharemos temporariamente para atendimento". A data foi a partir de terça-feira (28 de fevereiro).

Em meio à crise da gigante do varejo nacional, que entrou em recuperação judicial em janeiro após admitir dívida superior a R$ 40 bilhões - com quase totalidade de credores bancários, a cena da loja com a cortina de metal baixada gerou logo dúvidas e especulações sobre as razões da medida.

A coluna Minuto Varejo ligou para o número de telefone disponibilizado no cartaz em busca de informações. Apesar de ser um celular com DDD do Maranhão, o atendimento foi feito pela gerência da unidade local.

Segundo a fonte, a loja não está funcionando porque passará por uma pequena reforma para "melhorias". A previsão de reabertura é dentro de poucos dias, mas a data vai depender do andamento dos trabalhos do prestador, informou a gerência. Funcionários estariam fazendo serviços no interior do ponto.

A Americanas disse que "o fechamento temporário da unidade foi motivado por reformas e faz parte de uma estratégia de otimização de espaços já em andamento desde o ano passado".

"Durante este período, os clientes poderão continuar adquirindo produtos e serviços disponíveis em diversas unidades da Americanas próximas e também no site e app da marca", orienta, pela nota enviada à coluna.

A varejista reduziu o tamanho da operação logística no Estado . Metade da área que a Americanas tinha alugado no parque logístico em Gravataí foi devolvida. O total era de quase 40 mil metros quadrados. Isso ocorreu em 2022 ainda.

As operações da marca em shoppings e rua se mantém na Capital e interior. No processo de RJ, a rede comunicou que poderia não pagar parte de aluguéis.

Nos centros comerciais, como o shopping de Gravataí, na RMPA, o funcionamento é normal, diz o empreendimento. O João Pessoa, em Porto Alegre, não comenta sobre a situação.