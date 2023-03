Americanas faz acordo com Zaffari e reduzirá tamanho de loja em shopping

Atualizada às 12h29min de 02/03/2023 - O fechamento temporário, como apurou a coluna Minuto Varejo, da O fechamento temporário, como apurou a, da loja da Americanas em um dos shopping centers do grupo Zaffari em Porto Alegre tem um motivo que vai além de uma simples reforma no ponto do Moinhos Shopping, como a rede nacional de varejo informa a clientes e que a coluna teve acesso, por meio de telefone anunciado em aviso no local.

Americanas e Zaffari fizeram um acordo para reduzir sensivelmente o tamanho da operação da varejista nacional que enfrenta grave crise financeira e está em recuperação judicial (RJ) desde janeiro. A dívida no processo de RJ é de mais de R$ 40 bilhões , principalmente com bancos.

Em nota, o grupo gaúcho, que detém ainda a maior rede supermercadista no Rio Grande do Sul, detalhou a mudança acertada para a futura operação da marca, que tem unidade no primeiro nível do Moinhos.

A área vai passar dos atuais 1.238 metros quadrados (m²) para 614 m².

O grupo gaúcho alega que a reforma para "customização e modernização da operação, a fim de adequá-la aos mais recentes padrões arquitetônicos da marca em shopping centers".

Um trecho da nota do Zaffari ajuda a esclarecer a lógica do acerto, indicando que a negociação é mais antiga e que o desfecho recente não teria relação diretamente com a crise da rede. Pode não ter relação, mas a condição estrutural da Americanas pode ter facilitado o acerto, especula o Minuto Varejo.

Diz o Zaffari:

"A reforma da área é de interesse de ambas as partes, operador e shopping center, tendo sua negociação concretizada através de contrato, ainda em dezembro de 2022".

Sobre a duração da reforma, o grupo dono do Moinhos diz que "o prazo estimado para a conclusão das obras é de 120 dias".

Ao fazer o contato por telefone nessa quarta-feira (1), após saber do fechamento, a coluna obteve a informação da equipe a loja que a intervenção seria de poucos dias.

Com a redução da área da loja da Americanas, o Zaffari informa ainda que será possível ampliar para mais quatro lojas no primeiro piso, "com áreas aproximadas entre 45 m² e 262 m² cada, e o mall de circulação também será ampliado em 91 m²".

"Os novos espaços já se encontram em negociação comercial pela Airaz, administradora dos shopping centers e galerias comerciais do Grupo Zaffari, com o objetivo de ampliar e qualificar o mix oferecido pelo Moinhos Shopping".

O grupo adianta que uma parte da nova área disponível deve ser usada por uma operação já existente. "que irá dobrar sua área de atendimento", detalha a nota enviada à coluna.

A rede varejista enviou posição no fim da manhã desta quinta-feira (2).

"A Americanas informa que o fechamento temporário da unidade do Shopping Moinhos foi motivado por reformas e faz parte de uma estratégia de otimização de espaços já em andamento desde o ano passado. Durante este período, os clientes poderão continuar adquirindo produtos e serviços disponíveis em diversas unidades da Americanas próximas e também no site e app da marca", explica a emrpesa.

Do menor tamanho em shopping à mega crise

A varejista reduziu o tamanho da operação logística no Estado . Metade da área que a Americanas tinha alugado no parque logístico em Gravataí foi devolvida. O total era de quase 40 mil metros quadrados. Isso ocorreu em 2022 ainda.

As operações da marca em shoppings e rua se mantém na Capital e interior. No processo de RJ, a rede comunicou que poderia não pagar parte de aluguéis.

Nos centros comerciais, como o shopping de Gravataí, na RMPA, o funcionamento é normal, diz o empreendimento. O João Pessoa, em Porto Alegre, não comenta sobre a situação.