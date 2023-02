Rede esportiva deixa dois shoppings do Zaffari e descarta mais fechamentos

Maria Welter e Patrícia Comunello

Depois de fechar duas lojas de uma só vez em Porto Alegre e coincidentemente em dois shopping centers do grupo Zaffari, uma das redes esportivas de varejo nacionais informou que não pretende desativar mais nenhuma unidade no mercado gaúcho. Enquanto uma rede fecha, a gigante mundial Nike abriu a segunda loja em três meses na Capital.

A Centauro saiu em janeiro dos Bourbon Country e Wallig, os dois na Zona Norte da Capital. O Country, que fica ao lado do Shopping Iguatemi, teve recentemente outra perda. A rede de fast-food Burger King encerrou a operação no local, além de também deixar outro empreendimento do Zaffari, o Moinhos Shopping.

A rede de alimentação alegou que as unidades não estavam dando mais retorno para se manter nos dois shoppings. Uma terceira foi fechada no Rua da Praia, no Centro Histórico.

Já a Centauro, que pertence ao grupo SBF, esclareceu, por nota, que o encerramento das atividades faz parte da estratégia de adequação de posicionamento na região. Mesmo assim, a marca descarta novos fechamentos de unidades.

"O Rio Grande do Sul segue sendo uma praça estratégica", garantiu na nota, indicando que está em outros shoppings na Capital, um deles da bandeira Bourbon Shopping, o Bourbon Ipiranga. Outras filiais estão no Iguatemi, Praia de Belas e BarraShoppingSul.

No Estado, o site da bandeira esportiva sinaliza que existem lojas nos Bourbon Novo Hamburgo e São Leopoldo, no Shopping Villagio, em Caxias do Sul, no ParkShopping Canoas, no Partage Rio Grande e no Shopping Pelotas.

No Brasil, a Centauro em mais de 200 lojas.

Também por nota, o Zaffari não chegou a comentar os dois fechamentos, limitando-se a indicar que seus shoppings têm mais unidades da marca de varejo esportiva.

“A Centauro mantém quatro lojas na rede de shoppings do Grupo Zaffari, uma em cada município, com operações em pleno funcionamento, no Bourbon Ipiranga, Bourbon São Leopoldo, Bourbon Novo Hamburgo e Bourbon São Paulo", listou o grupo, que lidera o ramo de supermercados no Rio Grande do Sul.