Gigante esportiva abre loja conectada à comunidade na Zona Sul de Porto Alegre

A segunda loja em três meses de uma das maiores marcas esportivas do mundo acaba de desembarcar em mais uma região de Porto Alegre e agora com uma pegada alinhada com uma tendência: conexão com as comunidades. A Nike estreou no BarraShoppinggoSul a versão Unite de seu varejo. A identificação logo na entrada da loja dá o recado: é Nike BarraSul.

A filial que é operação própria chegou sem alarde no shopping. O anúncio da instalação ocorreu no fim de 2022, mas sem data de abertura. A unidade abriu em parte do que ainda estava desocupada do foi a área física da gigante de varejo de moda Zara, que fechou no empreendimento no começo do ano passado.

Em novembro passado, a marca abriu no Shopping Iguatemi, com um modelo mais ficado em interatividade, conexão com jovens, com pegada mais tecnológica. Foi a segunda do estilo a chegar ao Brasil, dentro e um conceito que já está em mercados como o da Coreia do Sul.

Sobre a operação recém-inaugurada, a gigante esportiva diz, em nota, que a Unite "traz senso de comunidade e oferece aos consumidores um acesso democrático à marca".

São mais de 600 metros quadrados de área de venda. A comunicação visual reforça a ideia de comunidade, ao usar estilos de manequins, fotografias, mapa e mensagens que sintonizam com a região.

Nas paredes, imagens de modelos com corpos reais complementam o ambiente industrial da Nike Unite BarraSul.

O mix de produtos segue categorias de corrida, treino, futebol, casual, basquete e infantil.

A marca diz que produtos que não estão na loja poderão ser pedidos para entrega em casa. A unidade terá serviço de logística reversa. Pela proposta, tênis ou outros itens usados poderão ser levados ao ponto. A área para receber os materiais deve ser ativada em alguns mess, como apurou a coluna Minuto Varejo.

Também vai ter serviço de retirada de produtos comprados pelo e-commerce. Na entrada da loja, armário já está posicionado para operar em breve, diz a operação.