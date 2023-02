Líder nacional do varejo de malas abre 10ª loja em Porto Alegre

A rede líder nacional de venda de malas chegou à 10ª filial em Porto Alegre e 15ª no Rio Grande do Sul. A mais recente unidade da Bagaggio, marca com 80 anos, desembarcou em um dos shopping centers do grupo Zaffari. A rede atua hoje em cinco cidades gaúchas.

O Moinhos Shopping é o quinto empreendimento do maior grupo supermercadista gaúcho a receber uma unidade da loja de malas. A varejista de itens para viagem e usos para escola e trabalho está ainda nos Bourbon Assis Brasil, Ipiranga e Wallig, na Capital, e no de Novo Hamburgo.

A marca também está no CenterLar, centro comercial que é parceria entre Zaffari e a catarinense Cassol. Outros shoppings com a operação são o BarraShoppingSul, Iguatemi, Praia de Belas e Total. Também tem uma unidade na avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico.

A loja no Moinhos tem cerca de 35 metros quadrados de área de venda e fica no terceiro andar. No fim de 2022, a marca chegou ao Bourbon Ipiranga.

“A Bagaggio quer estar presentes em shoppings com diferentes públicos”, observa Paulo Bittencourt, supervisor comercial da Região Sul, por nota.

No País, a rede tem mais de 150 lojas e soma mais mil funcionários, desde o desenvolvimento e fabricação dos produtos até a venda.