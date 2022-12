Maior shopping do Norte gaúcho fecha ano com alta nas operações e fluxo de clientes

O Passo Fundo Shopping, maior shopping center da região Norte do Rio Grande do Sul, fecha o ano de 2022 com alta em dois segmentos: nas operações e no fluxo de clientes.

O empreendimento soma 18 novas lojas, com 15 já inauguradas e mais 3 que abrem nos próximos dias, além de aumento de 34% no fluxo de visitantes até novembro, em relação ao mesmo período do ano anterior.

Youcom O shopping do Planalto Gaúcho tem atraído marcas nacionais e internacionais. Operações conquistadas neste ano foram e já inauguradas são Individuale, Nova Era Cosméticos, Sandaliaria, Miyagi Sushi, Cololido,, Santa Lolla, Cachorrão do Claudião, Ótica Chilli Beans, Pittol, Garapa's Pastelaria, Mr. Cat, Unidas Aluguel de Carros, Le Petit Macarrons e Profhecia.

As que ainda estão por vir são Unidade Hospital São Vicente de Paulo, Daniel’s Hardy e Baggagio. A expectativa do shopping é de que o próximo ano seja de ainda mais crescimento e qualificação no seu mix de lojas.

"Trabalhamos sempre para que o nosso empreendimento seja visto como um lugar que vai muito além de um centro de compras e sim um lugar aconchegante. Um shopping que cada vez mais faz parte da vida das pessoas com ofertas de produtos, serviços, uma gastronomia forte, entretenimento para toda a família, amplo estacionamento, segurança e conforto em todos os seus ambientes", destaca o gerente geral do empreendimento, José Leal.

Já as vendas no mês de novembro de 2022 tiveram um aumento de 18% frente ao mesmo mês de 2021. Quanto ao acumulado até novembro, o crescimento foi de 42% em relação ao mesmo período do ano anterior.