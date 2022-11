Bandeira de moda jovem da Renner chega a shopping do interior do RS

A bandeira jovem da Renner amplia nesta sexta-feira (4) sua operação no Rio Grande do Sul. Uma filial da Youcom, a 11ª da marca no Estado, estreou em um dos shopping centers do interior gaúcho. A loja abriu no Shopping Passo Fundo, na maior cidade do Planalto e polo de agronegócio e indústria.

Das 11 filiais atuais, incluindo a nova de Passo Fundo, quatro estão em Porto Alegre e as demais em Santa Maria, São Leopoldo, Pelotas, Novo Hamburgo, Caxias do Sul e Canoas, informa a maior varejista de moda do Brasil e com sede no Rio Grande do Sul.

A filial tem área de vendas de 164,79 metros quadrados, com layout da marca, "que possui uma combinação de estilo jovem e ar urbano", traduz, em nota, a Youcom.

A bandeira jovem soma 114 posições físicas distribuídas em 19 estados (além do RS, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Ceará, Alagoas, Maranhão, Sergipe, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Amazonas, Rondônia, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul) e no Distrito Federal.

Segundo a companhia, foram investidos R$ 13,8 milhões na expansão até agora no ano. Em dezembro, será aberta a 10ª e última unidade do ano da marca, desta vez em São José do Rio Preto, em São Paulo.