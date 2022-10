Renner abre loja no Centro do RS; nona em 2022 e 55ª da rede no Estado

A Renner chegou a nove novas lojas abertas em 2022 no mercado do Rio Grande do Sul. A mais recente a entrar em operação é a de Cachoeira do Sul, que a coluna Minuto Varejo já havia noticiado que estava em implantação na principal via de comércio da cidade no Centro do Estado.

Desde 14 de outubro, a unidade funciona na rua Júlio de Castilhos, 121. O investimento foi de R$ 7,6 milhões, segundo a varejista, que é a maior do setor de moda do Brasil e tem presença nacional, no Uruguai e na Argentina.

A área de vendas é de 1.036 metros quadrados. A de Cachoeira do Sul é a 55ª loja da bandeira varejista no Estado.

As outras abertas este ano ficam em Sapucaia do Sul, Bento Gonçalves, Porto Alegre, Ijuí, Santa Rosa, Esteio, Carazinho e Alegrete.

Na mais recente filial, a rede instalou caixas de autoatendimento para agilizar as compras, além do Venda Móvel, que usa dispositivos para registro da compra em qualquer ponto da área de vendas.

Outro detalhe está ligado ao abastecimento de energia, que é 100% de fonte eólica. "Em 2021, a Lojas Renner firmou uma parceria com o Grupo Enel para abastecer mais de 170 lojas da marca Renner no País e o novo centro de distribuição de Cabreúva (SP) com energia eólica produzida por uma usina construída e operada pela subsidiária brasileira de energia renovável", explica a rede.

Hoje 100% do consumo corporativo da empresa, centros de distribuição e lojas é de fontes renováveis de baixo impacto, o que inclui energia solar e de pequenas centrais hidrelétricas (PCHs).