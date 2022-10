Quarto Tudo Fácil do RS em shopping center começa a atender em Porto Alegre

A quarta unidade do Tudo Fácil, estrutura de prestação de serviços do governo estadual, começa a atender nesta sexta-feira (28) em mais um shopping center gaúcho. Desta vez, a unidade fica no Shopping Bourbon Wallig, na Zona Norte de Porto Alegre . A apresentação da operação ocorreu nesta quinta-feira (27). Até agora funcionavam três unidades em empreendimentos comerciais, localizadas em Caxias do Sul, Lajeado e Rio Grande.

Até o fim do ano, o Estado projeta a abertura de mais uma unidade, desta vez no Shopping Passo Fundo, na cidade do Planalto. Em 2023, entra em funcionamento o posto no Shopping Pelotas, na Zona Sul. O posto com 450 metros quadrados no terceiro piso do Wallig substituiu a operação que existia na rua Domingos Rubbo, próximo ao shopping.

O governador do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, citou que o antigo posto tinha instalações limitadas. AS pessoas esperavam na chuva para acessar, citou Ranolfo. "Agora as condições melhoraram muito e é uma efetiva aproximação do governo com a comunidade", valoriza o governador.

O novo tudo Fácil vai atender de segunda a sexta-feira das 10h às 20h, e aos sábados, das 10h às 14h. A transferência para centros comerciais é realidade desde 2021, com implantação este ano. O governo faz acordo com os empreendimentos, que cedem os espaços físicos. O Estado custeia a instalação, entre mobiliário e equipamentos, e acessos de tecnologia da informação, como internet. O posto do Wallig custou cerca de R$ 700 mil.

Inauguração contou com o governador, representante do Zaffari, secretários e Jorge Gerdau. Foto: Nabor Goulart/Palácio Piratini

Quase 70 funcionários terceirizados atuam no local, que tem 23 guichês de atendimento, além de cinco terminais de autoatendimento e de um totem, onde é possível acessar serviços digitais do portal rs.gov.br.

O secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Cláudio Gastal, que comanda as ações, disse que o serviço estreou com uma forte pegada de digitalização. "São 50 serviços físicos e 500 digitais", resumiu Gastal, logo ao abrir as portas para mostrar a nova operação, que fica no terceiro andar do shopping, situado na avenida Assis Brasil, 2.611.

Entres as áreas disponíveis, estão Instituto Geral de Perícias (IGP) que atua na confecção de carteira de identidade, Detran-RS, FGTAS e Sine e IPE Saúde, IPE Prev. Também há interface com braços da prefeitura da Capital, como o Dmae, de água e esgoto, e do governo federal, como INSS.

O diretor do grupo Zaffari, Claudio Luiz Zaffari, destacou a inserção desses equipamentos públicos dentro dos shoppings e apontou o fluxo que atrai de diversas regiões da cidade. Os dados apontam que são quase 270 mil pessoas por ano. "Isso é bom para o empreendimento e para as pessoas. É uma sinergia muito positiva", ressaltou o executivo.

O empresário Jorge Gerdau Johannpeter acompanhou a entrega e definiu a operação, que une público e privado, com grande "potencial e ganha ganha". "Temos o governo ofertando serviços e realmente preocupado em atender o contribuinte, que é seu cliente. Diria que é quase milagroso", definiu o empresário, fundador do Movimento Brasil Competitivo (MBC), que busca elevar a qualidade e eficiência do setor público.