Shopping do Zaffari ganhará mais quatro novas lojas no primeiro semestre

Um dos shopping centers do grupo Zaffari confirma mais quatro novas operações para o primeiro semestre de 2023. Com isso, o Moinhos Shopping chega a seis marcas que reforçam o mix do empreendimento, situado em um dos bairros de classe média alta de Porto Alegre.

Duas delas já abriram na largada do ano em segmentos de bagagem e moda e entre as futuras estreantes estão uma loja de produtos de beleza, uma cafeteria, um varejo de camisetas e outros itens masculinos e uma operação de assistência e acessórios para eletrônicos.

O shopping também terá um supermercado da bandeira Zaffari , maior rede do Rio Grande do Sul no setor, que está em obras e já tem o acesso interno, no primeiro piso, demarcado no centro comercial. O grupo não anunciou a data de abertura. O projeto está sendo implantado em terreno que conecta o Moinhos à rua Doutro Timóteo.

Entre as novidades, estão a Connect Store e a Highstil, líder na confecção e comercialização de camisetas polo premium masculino, além de calças, bermudas, jeans, calçados e alfaiataria com tecidos especiais, descreve o Moinhos.

A Café Cultura, rede de Santa Catarina, e a gaúcha Belshop, com versão boutique da marca, completam o quarteto do primeiro semestre confirmado até agora.

Visual já avisa da chegada de novas marcas, entre elas a Connect, ligada à assistência técnica. Fotos: Patrícia Comunello/JC

"A chegada das novas operações ao Moinhos Shopping representa o compromisso que o empreendimento tem com a qualificação do seu mix, que evolui em consonância com as movimentações do mercado e dos desejos dos frequentadores do espaço", ressalta, por nota, o diretor da Airaz, gestora de shoppings e galerias comerciais do Zaffari, Roberto Manuel Zaffari.

O diretor destaca ainda a posição do empreendimento, "em local singularmente privilegiado, no coração do Moinhos de Vento, tem uma ligação muito especial com a comunidade e um mix voltado para moda e estilo de vida".

Painel no primeiro piso cobre área que foi reservada para o futuro supermercado Zaffari no shopping

Entre janeiro e fevereiro, duas marcas desembarcaram no mix: a Bagaggio, rede especializada em produtos e acessórios para viagens , e a Shoulder, de moda, calçados e acessórios femininos. A Bagaggio abriu no terceiro piso, em 35 metros quadrados. A Shoulder está em 150 metros quadrados no segundo piso, informa o shopping.

Mais unidades são prometidas pela administração do empreendimento, comandada pela Airaz, braço de gestão de shoppings e galerias comerciais do Zaffari.

Uma das áreas que deve ganhar operações se situa em parte do espaço que era todo ocupado pela Americanas.