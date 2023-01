Mais 4 BIG vão fechar no RS para virar Atacadão

Mais quatro hipermercados BIG, ex-Walmart e grupo BIG e agora Carrefour Brasil, vão virar o atacarejo Atacadão no Rio Grande do Sul. Além de Alvorada e Gravataí , as outras que vão trocar de layout e formato de loja ficam em Santa Maria, Santana do Livramento, Sapiranga e Uruguaiana, segundo o grupo francês, maior varejista brasileira.

As seis unidades fecham no dia 15, confirma a varejista que comprou a bandeira e outras marcas do grupo BIG em 2021. A de Santa Maria é que fica no bairro Patronato.

Nos dias que antecedem a interrupção para a troca das operações, as unidades fazem promoções de mercadorias disponíveis nas gôndolas.

O Carrefour não estipula prazo de conclusão das mudanças para a reabertura das filiais. "A inauguração das unidades será informada próximo das datas", diz o grupo, em nota.

Sobre os funcionários das duas futuras transformações, o grupo que "cada caso será avaliado individualmente". As possibilidades são atuar em outras lojas ou nos futuros atacarejos.

O Carrefour ainda não definiu quando faz a troca de bandeira do BIG no BarraShoppingSul, que pode virar hipermercado Carrefour, Sam's Club, Nacional ou Atacadão, diz o grupo. Não há data para a alteração, e as lojas operam normalmente.

Na Capital, tem ainda o BIG Sertório, que tem ao lado um Sam's Club e, na frente, um Atacadão.

Outras duas lojas que eram Nacional e Maxxi Atacado, que estava no portfólio do grupo BIG, hoje estão nas mãos do gaúcho Asun , que comprou os pontos, negociando a renovação dos contratos com os donos dos imóveis.

As duas lojas reabriram como Asun (ex-Nacional) e Leve Mais (ex-Maxxi) em meados de dezembro.

Mais dois Maxxi Atacado entraram no pacote com o Asun - a loja de Santa Maria, já reaberta, e a de Viamão, que ainda depende de acordo com o dono do prédio, segundo o presidente da bandeira gaúcha, Antonio Ortiz Romacho.

O Carrefour informa ainda que não usa mais o cartão Hipercard nas compras de clientes. Quem tem relação com o cartão pode entrar em contato pelo WhatsApp (11 4090-1896), aplicativo ou pela central de atendimento do Hipercard.