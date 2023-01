Carrefour fecha mais dois BIG no RS para transformar em Atacadão

A temporada de transformações das unidades do hipermercado BIG, hoje do grupo Carrefour Brasil, em atacarejos da companhia francesa entra na segunda rodada no Rio Grande do Sul. Mais duas lojas serão fechadas para virarem Atacadão. São as unidades localizadas em Alvorada e Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

O Carrefour informou, em nota, que os hipermercados param de funcionar no dia 15 deste mês. "A inauguração das unidades será informada próximo das datas", projeta a rede, que costuma divulgar no dia da abertura. Outras lojas BIG no Estado não têm definição de data da mudança, diz o grupo. Em Gravataí, o Carrefour tem um hipermercado.

Até agora Já foram transformadas duas unidades - a do bairro Vila Nova, na Zona Sul da Capital, e em Bagé, na Campanha . As unidades fecharam em julho e reabriram no fim de novembro. Portanto, foram obras de cerca de quatro meses.

Sobre os funcionários das duas futuras transformações, o grupo que "cada caso será avaliado individualmente". As possibilidades são atuar em outras lojas ou nos futuros atacarejos. O Carrefour ainda não definiu quando faz a troca de bandeira do BIG no BarraShoppingSul, que pode virar hipermercado Carrefour, Sam's Club ou até Nacional, diz o grupo. Não há data para a alteração.

Em Gravataí, o Carrefour, maior varejista de supermercado do Brasil, tem um hipermercado. Outras duas lojas que eram Nacional e Maxxi Atacado, que estava no portfólio do grupo BIG, hoje estão nas mãos do gaúcho Asun, que comprou os pontos, negociando a renovação dos contratos com os donos dos imóveis.

As duas lojas reabriram como Asun (ex-Nacional) e Leve Mais (ex-Maxxi) em meados de dezembro.

A venda ocorreu, após determinação do Conselho Administrativo de Direito Econômico (Cade) em função de risco de concentração de mercado com as aquisições feitas pela companhia francesa do ex-grupo BIG, em 2021. Mais dois Maxxi Atacado entraram no pacote com o Asun - a loja de Santa Maria, já reaberta, e a de Viamão, que ainda depende de acordo com o dono do prédio, segundo o presidente da bandeira gaúcha, Antonio Ortiz Romacho.

O Carrefour informa ainda que não usa mais o cartão Hipercard nas compras de clientes. Quem tem relação com o cartão pode entrar em contato pelo WhatsApp (11 4090-1896), aplicativo ou pela central de atendimento do Hipercard.