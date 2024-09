Jusbrasil amplia o acesso à informação jurídica com NetSuite

De Las Vegas,

O portal jurídico Jusbrasil está utilizando o Oracle NetSuite para apoiar sua missão de oferecer acesso rápido e fácil à informações jurídicas de alto valor. A novidade foi anunciada durante o SuiteWorld, que acontece em Las Vegas (EUA).

"A tecnologia faz parte do nosso DNA, e precisávamos de um sistema baseado em nuvem que pudesse otimizar nossas operações diárias e fosse capaz de atender milhões de clientes", disse Patrícia Nunes, controller do Jusbrasil. Fundado em 2008, o Jusbrasil atualmente atende mais de 25 milhões de usuários, incluindo 80% dos advogados brasileiros.

A executiva conta que, com o crescimento da operação, os sistemas tecnológicos do Jusbrasil se tornaram mais desconectados, exigindo processos manuais complexos que passaram a afetar a rapidez e a precisão de suas operações financeiras.



Para padronizar e simplificar suas operações financeiras e aumentar a eficiência do seu negócio em crescimento, o Jusbrasil escolheu o NetSuite como seu novo sistema de planejamento de recursos empresariais (ERP).



"Com a NetSuite, podemos garantir que vamos continuar aproveitando a crescente demanda por soluções de acesso à informação jurídica no Brasil, melhorando a produtividade, aumentando a precisão dos dados, ampliando a visibilidade dos negócios e acelerando a tomada de decisões", destaca Patrícia.



Como resultado, a empresa conseguiu centralizar todas as suas informações financeiras, automatizar processos e melhorar a velocidade e a precisão dos relatórios. Um dos resultados práticos foi a redução do tempo de fechamento mensal em 40%.

Ao automatizar processos anteriormente manuais com a NetSuite, a própria equipe financeira do Jusbrasil passou a dedicar menos tempo coletando dados e mais tempo em estratégias para impulsionar o negócio.



"O Jusbrasil tem uma trajetória de crescimento impressionante e uma oportunidade de transformar o acesso à informação jurídica no Brasil, eliminando barreiras tradicionais que dificultam a obtenção de informações relevantes e confiáveis", comentou o vice-presidente da América Latina da Oracle NetSuite, Gustavo Moussalli.