Oracle NetSuite vai incorporar recursos de IA em todo o pacote

"A Inteligência Artificial é um multiplicador de força". O fundador e vice-presidente executivo da Oracle NetSuite, Evan Goldberg, abriu o primeiro dia do Suite World 2024, que acontece essa semana em Las Vegas, enaltecendo o potencial dessa tecnologia para turbinar a capacidade das empresas crescerem de forma mais rápida e eficiente.



Com o objetivo de ajudar os clientes a aumentar a eficiência, mitigar riscos e tomar melhores decisões, o Oracle NetSuite anunciou que está incorporando recursos baseados em Inteligência Artificial (IA), em todo o pacote.



As novas ofertas, incluindo IA generativa, deverão ajudar os clientes a detectar exceções financeiras, interagir com dados de novas maneiras e incorporar e personalizar a IA generativa nas extensões da NetSuite.



"Ao garantir que a IA seja incorporada aos processos de negócios existentes, e não adicionada, estamos ajudando nossos clientes a obter valor imediato com as mais recentes inovações em IA, sem custo adicional”, afirma o executivo.



Os recursos de IA incorporados no NetSuite foram construídos na infraestrutura da Oracle Cloud (OCI) projetados para respeitar os dados corporativos, a privacidade e a segurança dos clientes, já que, segundo a empresa, nenhum dado do cliente é compartilhado com provedores de grandes modelos de linguagem (LLM) nem visualizado por outros clientes.



O NetSuite é usado atualmente por mais de 38 mil clientes em 219 países e fornece um sistema integrado que inclui finanças/Enterprise Resource Planning (ERP), gerenciamento de estoque, RH, automação de serviços profissionais e comércio omnicanal.



Evan Goldberg conduziu o keynote de abertura do Suite World 2024, que esse ano acontece em paralelo ao OracleCloud, reunindo mais de 25 mil pessoas, relacionando o ecossistema natural com o mundo dos negócios.



Para ele, há algo que é muito verdadeiro tanto no mundo natural quanto no mundo dos negócios: a mudança é a única constante, e em ambos os casos, é adaptar ou adotar.

"Nos negócios, aprendemos através de anos de rupturas que a única coisa com a qual você pode contar absolutamente é como você administra sua organização. Como você a torna adaptável para lidar com qualquer coisa que surja? Devemos encontrar maneiras de sobreviver e crescer", aponta.



Segundo ele, as empresas podem até passar por momentos de reduzir o ritmo, mas ainda estão criando e executando estratégias de crescimento. "Os fatores externos nunca serão perfeitos. Mas para as empresas mais bem administradas, o crescimento está sempre acontecendo", analisa.



Segundo ele, o Netsuite foi projetado para ser essa base para o crescimento das empresas, conectando todo o negócio e permitindo que todo o sistema funcione, assim como em uma floresta, como um organizamos único.



"A cada avanço, o sistema se torna mais perfeitamente integrado e informa a maneira como você trabalha, mesmo à medida que seu negócio evolui. É um ecossistema incrivelmente compacto e complexo, mas tudo funciona junto, levando à incrível beleza que vemos acima do solo. Seu negócio é complexo, mas com a base certa e com o uso cada vez mais presente da IA, você também pode alcançar um crescimento eficiente", ressaltou.



O executivo defendeu que a melhor maneira de garantir que você esteja pronto para o crescimento e realmente alcançá-lo é com uma base tecnológica poderosa que possa resistir a tempestades e capitalizar nos dias ensolarados, à medida que o ambiente muda constantemente. "Se os seus sistemas se tornam inconsistentes, se não se comunicam, isso torna difícil avaliar onde você está, muito menos como fazer as mudanças para chegar aonde você quer ir", disse.



