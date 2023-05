Receita abre nesta quarta-feira a consulta ao primeiro lote de restituição do IR 2023

A Receita Federal abre nesta quarta-feira (24), às 10h, a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de 2023. O lote contempla 4,1 milhões de contribuintes que estão na fila de prioritários, como idosos acima de 80 anos, pessoas com deficiência, professores e quem fez a declaração pré-preenchida ou optou por receber a restituição pelo Pix. • LEIA TAMBÉM: Imposto de Renda tem novas regras. Confira no Contab Especial IR • LEIA TAMBÉM: Especialista orienta como declarar aluguel Os valores serão pagos pela Receita no dia 31 de maio, mesma data que termina o prazo para o envio dos dados.

Para consultar se a restituição estará disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet e clicar nos itens "Meu Imposto de Renda" e "Consultar a Restituição".

No primeiro lote, considerado pelo órgão o maior, serão distribuídos cerca de R$ 7,5 bilhões aos contribuintes.

Especialistas chamam atenção para o cuidado na hora de preencher os dados referentes às despesas médicas, que são um dos principais motivos para cair na malha fina. O cuidado vale também para quem utilizar a declaração pré-preenchida do IR, uma vez que a responsabilidade pelos dados enviados ao fisco é do contribuinte.

Além do lote de restituição que será pago no dia 31 de maio, haverá mais quatro lotes neste ano, sempre no último dia útil de cada mês entre junho e setembro. O pagamento segue a ordem de prioridade dos contribuintes e a data de entrega da declaração.