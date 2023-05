Especialista orienta como declarar aluguel no Imposto de Renda

Quem é locatário de um imóvel ou proprietário deve ter atenção na hora de enviar a declaração do Imposto de Renda. Neste ano, o IR teve algumas mudanças expressivas e benéficas para os contribuintes, como a ampliação da faixa de isenção, válida para aqueles com renda mensal média de até R$ 1.903,98, e que passará a R$ 2.640,00 a partir de 2024. Com a medida, o governo federal quer alcançar a isenção da faixa salarial média de até R$ 5 mil.

Além disso, um projeto de lei no Congresso Nacional busca isentar de Imposto de Renda até 75% do valor recebido pelos proprietários, o que possibilitará aos inquilinos a dedução das despesas com aluguel de renda tributável, como despesas de saúde e educação.

Andreia Vellido, gerente de impostos do QuintoAndar, maior plataforma de moradia da América Latina, reforça algumas orientações na hora de enviar o IR para quem aluga ou é dono de um imóvel. "O dever de pagar o Imposto de Renda sobre o aluguel é do proprietário do imóvel, que é o responsável tributário pelo recebimento dos valores da locação, e não de quem aluga", explica.

No caso de contratos de aluguel, outras taxas do processo de moradia, como condomínio, devem ser declaradas. A responsabilidade é inteiramente do inquilino, destinado a cobrir os custos do dia a dia do lar, como pequenos reparos no imóvel, consumo de água, manutenção, limpeza e instalações de uso comum.

Para despesas específicas, que são de responsabilidade do proprietário do imóvel, são segmentados gastos como reformas estruturais do condomínio, instalações de equipamentos de segurança e incêndio, telefonia e intercomunicação, além de esporte e de lazer, despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum e entre outros. Essas despesas devem constar no informe de rendimento do proprietário do imóvel.

"Quando há mais de um proprietário do imóvel, é necessário que ambas as partes coloquem no contrato o percentual de cada. É primordial que no contrato de locação conste os dados dos dois proprietários, e o percentual sobre os valores que cada um deixou sinalizado", salienta Andreia.

O proprietário consegue alterar o documento a qualquer momento caso haja algum erro na declaração. Caso o documento seja entregue dentro do prazo, mesmo que esteja com erros, os ajustes não serão cobrados e nem sofrerá nenhuma penalidade.

Para os casos em que a declaração não for feita, o contribuinte estará sonegando o tributo decorrente do aluguel e estará sujeito a fiscalização da Receita Federal. A fiscalização poderá cobrar o imposto devido acrescido de juros de mora e uma multa de até 150%, aponta a especialista.

A composição do cálculo do Imposto de Renda sob o aluguel é o valor bruto do aluguel recebido tirando as despesas que são deduzidas, que são as taxas de administração, manutenção do imóvel, IPTU e condomínio. O locador deve declarar todos os valores recebidos em seu Imposto de Renda, mesmo que esteja abaixo do limite de isenção, que é R$ 1.903,98.