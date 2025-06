Com foco em serviços e modelos populares, mercado de bicicletas ganha fôlego

Especial para o JC*

Após quatro anos de retração desde o pico de vendas de bicicletas em 2020 no País, o setor parece finalmente ter estabilizado. Os dados de 2024 ainda não foram consolidados, mas a expectativa é de que o mercado mantenha o patamar de 3,2 milhões de unidades vendidas, entre novas e usadas, número semelhante ao de 2023. Para 2025, a perspectiva para o setor no País é de crescimento, especialmente entre lojas com faturamento superior a R$ 1 milhão. A produção das grandes indústrias também mostra sinais de recuperação: de janeiro a abril foram fabricadas 118.614 bicicletas, com destaque para o crescimento das elétricas. No Rio Grande do Sul, com o impacto da crise climática sobre o consumo, será um alívio se houver manutenção das vendas.