Um ano depois das enchentes, seguem os resgates e os cuidados com animais

"Tinha previsão de chuvas e de inundações, mas ninguém fazia ideia ainda que seria nessa proporção", diz a presidente do Grupo de Resposta a Animais em Desastres (GRAD), Carla Sassi. No ano passado, a médica veterinária mineira desembarcou em Porto Alegre pouco antes do ápice da maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul, que ceifou vidas e destruiu lares, inclusive dos companheiros de quatro patas.

Cerca de 20 mil animais domésticos, incluindo aqueles sem tutores, foram resgatados durante as inundações do Estado, segundo a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA). Somente na capital gaúcha, em torno de 2,9 mil animais foram resgatados e encaminhados para 40 abrigos acompanhados pela prefeitura, de acordo com o Gabinete da Causa Animal.

Um ano após o desastre, pelo menos 723 animais ainda estão à espera de um lar no RS. Mas, esse número poderia ser maior se não houvesse iniciativas voluntárias, como a mais longa operação do GRAD, que começou no dia 1° de maio de 2024 e segue ativa.

"Éramos três de Minas e dois de Santa Catarina. A gente se organizou para ir, porque algumas cidades já estavam com problemas e tinham até decretado situação de emergência", lembra Carla. Com o avanço das chuvas, o grupo, que havia se deslocado para São Sebastião do Caí, enfrentou desafios logo no primeiro destino.

"A gente não conseguiu nem voltar mais para Porto Alegre para pegar nossas coisas que estavam no hotel, porque ele também inundou", destaca a presidente da organização. Logo, a equipe aumentou, mas as dificuldades logísticas persistiram. Com a interdição das estradas ainda no início da catástrofe, a ausência dos materiais de trabalho foi o principal obstáculo.

"Por mais que o GRAD tenha atuado em vários desastres no Brasil, nada se compara ao que aconteceu no Rio Grande do Sul, infelizmente. Então, nesse primeiro momento, nós buscamos entender a situação, onde havia a necessidade dos maiores esforços", destaca a diretora jurídica do GRAD e advogada especialista em direito dos animais, Ana Paula de Vasconcelos.

Nenhum impasse, contudo, impediu a atuação do grupo, que reuniu 80 voluntários de 14 estados brasileiros. Médicos veterinários, biólogos, engenheiros, zootecnistas, bombeiros, fotógrafos, advogados e diversos outros profissionais estiveram envolvidos nos resgates e no atendimento aos animais. O grupo mobilizou embarcações, veículos e drones para realizar operações em seis municípios durante os alagamentos.

As ações não foram apenas emergenciais. Quando as chuvas cessaram, o GRAD direcionou os seus esforços para a manutenção dos animais acolhidos em nove cidades gaúchas. Muitos deles, contudo, nem sequer tinham esperança do reencontro. "Já nas primeiras semanas, conseguimos verificar que a grande maioria dos animais resgatados, principalmente na Região Metropolitana de Porto Alegre, viviam nas ruas", aponta a advogada.

"Imagina o tamanho da tragédia. Você pegar um bairro onde tinha cerca de mil animais nas ruas, e, de repente, todos eles estão centralizados em um abrigo", completa Ana Paula. Para a presidente do GRAD, "nenhum lugar no mundo estaria preparado para abrigar, respeitando todas as diretrizes do bem-estar animal, esse número grande de animais resgatados".

Ao todo, foram mais de 4 mil animais assistidos no período pós-desastre, quando as famílias começaram a retornar às suas casas. Com o apoio de doações de pessoas físicas, o GRAD mobilizou o fornecimento de ração, medicamentos, vacinas, antiparasitários, produtos de higiene e itens de conforto.

A operação também envolveu internações e procedimentos cirúrgicos. Após os salvamentos, 76 animais precisaram ser internados em clínicas veterinárias, 42 passaram por cirurgias, e mais de 300 exames foram realizados.

Nos Centros de Acolhimento (CHAs), montados pelo governo estadual, o grupo ainda realizou a castração de pelo menos 4,9 mil animais, assim como foi responsável pela adequação dos espaços e atendimento veterinário contínuo. Os procedimentos foram efetuados com recursos do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL), em parceria com o Ministério Público do Rio Grande do Sul e o governo do Estado.