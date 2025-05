Suinocultura e avicultura fortalecem o agronegócio na Metade Norte do Estado

O Rio Grande do Sul está entre os principais produtores de suínos, aves e ovos do País. Grande parte dessas produções se concentra na Metade Norte do Estado, com exemplos de granjas autossustentáveis e de economia circular . No entanto, desafios como a baixa produção de milho são um empecilho recorrente para o setor. Nos últimos dias, ainda, a questão sanitária estremeceu a avicultura, depois da confirmação da gripe aviária no Estado .

O Rio Grande do Sul ocupa o terceiro posto entre os maiores produtores de suínos e aves, de acordo com o Atlas Socioeconômico do Estado, com base no triênio 2020-2022 João Dionísio Henn/Embrapa/JC

O Rio Grande do Sul ocupa o terceiro posto entre os maiores produtores de suínos e aves, de acordo com o Atlas Socioeconômico do Estado, com base no triênio 2020-2022. No período, foram registradas, em média, 174 milhões de cabeças de aves e 6,1 milhões de suínos. Em números de abates, o Estado também manteve a terceira posição, tanto de aves quanto de suínos, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2024.

Das 6,46 bilhões de cabeças de frango abatidas em todo o País, 11,4% ocorreram no Rio Grande do Sul — o único Estado que apresentou queda no setor no último ano, com quase 50 milhões de cabeças a menos que em 2023. De acordo com os dados disponibilizados pela Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), foram abatidas 796 milhões de aves no Estado em 2024. Além disso, foram produzidas 240 mil toneladas de ovos.

Já na suinocultura, conforme os dados do IBGE, das 57,86 milhões de cabeças de suínos abatidas no País, o Rio Grande do Sul foi responsável, em 2024, por 17,1%. Trata-se de um acréscimo de quase 190 mil cabeças com relação ao ano anterior. Os dados disponibilizados pela Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (Acsurs) apontam um total de mais de 11 milhões de cabeças abatidas no período.

Além disso, segundo o Painel do Agronegócio do Rio Grande do Sul - 2024, o setor de abate de suínos, aves e outros pequenos animais corresponde à grande maioria dos postos formais de trabalho da agroindústria gaúcha: mais de 74% do total do setor que mais emprega no agronegócio do Estado.

Grande parte desses resultados se concentram na Metade Norte. Conforme os dados da Asgav, a região Norte é responsável por cerca de 15% da produção avícola do Estado. É a terceira maior região produtora, junto com o Vale do Taquari e a Serra, com destaque para os municípios de Marau, Nova Bréscia, Tupandi e Westfália.

As mesmas regiões se destacam na suinocultura. Nesse caso, a procedência dos suínos para abate se concentrou, principalmente, no Norte e noroeste do Estado, nas cidades de Rodeio Bonito, Palmitinho, Aratiba, Santo Cristo e Nova Candelária.

Com relação ao mercado internacional, em 2024, o Rio Grande do Sul exportou mais de 280 mil toneladas de carne suína, segundo os dados disponibilizados pela Acsurs. Foi o terceiro maior desempenho desde 2001, ficando atrás apenas das exportações de 2021 e 2007, respectivamente, que quase atingiram a marca de 300 mil toneladas com destino ao mercado externo.

LEIA MAIS: Sulgás quer ampliar fornecimento para pequenas e médias indústrias no RS

Na avicultura, a exportação de carne de frango atingiu a marca de 691 mil toneladas, o que rendeu ao Estado a terceira posição no ranking de exportações. Já a exportação de ovos foi de 6,5 mil toneladas, tornando o Rio Grande do Sul o segundo maior exportador do setor.

Um dos pontos mais abordados na entrevista com o presidente executivo da Asgav, José Eduardo dos Santos, foi justamente a atenção com as questões de biosseguridade. A conversa com a reportagem foi anterior ao caso de influenza aviária de alta patogenicidade (H5N1), identificada em Montenegro, que tem gerado embargos nas exportações para diversos países.

"Que nosso produtor, seja de ovos, de frango, esteja atento às questões de biosseguridade, invista em dispositivos de biosseguridade, que busque o seu responsável técnico, que mantenha esses dispositivos implantados e atualizados. Isso vai evitar prejuízos. É imprescindível que o produtor, seja ele profissional, comercial, que tenha suas aves de subsistência, aplique as questões de biosseguridade, para que não haja nenhum problema sanitário que venha gerar mais prejuízo para toda a cadeia produtiva", reforçou.

A preocupação do executivo se justificava mesmo sem o caso da gripe aviária instaurado há alguns dias. Em 2023, o País já tinha enfrentado focos de influenza aviária, mas não em planteis comerciais. Mesmo assim, foi necessária a aplicação dos protocolos sanitários. E, no último ano, um caso isolado da doença de Newcastle causou transtornos, culminando em embargos que afetaram a exportação do produto brasileiro. Obviamente, a expectativa pelo fim dos embargos foi frustrada.

A gripe aviária chega num momento em que a avicultura se recuperava de alguns impactos que culminaram na acentuada elevação do preço dos ovos — o que ocupou os noticiários há alguns meses. Segundo o Ministério da Agricultura, a gripe aviária deve ser controlada em junho: estimam-se 28 dias, partindo do dia 15 de maio, quando teve início o plano de contenção.