Em Capela de Santana, RS tem nova suspeita de gripe aviária investigada

Capela de Santana, distante cerca de 45 quilômetros de Porto Alegre, entrou no mapa de monitoramento de doenças respiratórias em aves do Ministério da Agricultura. Nesta sexta-feira (23), o município aparece como um dos 12 casos suspeitos de infecção pela Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) no País. O resultado das análises feitas em material de uma galinha doméstica em Gaurama, no Norte gaúcho, ainda não foi divulgado.

A suspeita em Capela de Santana é, também, em uma ave doméstica, o que, se confirmado, não afetaria a contagem dos 28 dias iniciada ontem para que o Brasil possa se autodeclarar livre da doença em ambientes comerciais e pleitear a retomada das exportações. O fluxo foi interrompido no dia 16, quando foi confirmada a presença do vírus H5N1 em uma granja de matrizes em Montenegro, no Vale do Caí. O local já foi desinfectado, e técnicos do Serviço Veterinário Oficial permanecem atuando em um raio de 10 quilômetros da granja, com barreiras visitação a 270 estabelecimentos onde foram encontradas aves de subsistência, até que se complete o tempo definido em protocolos internacionais para a determinação da eliminação da enfermidade.

Atualmente, dois focos com produção comercial são investigados no Brasil pelo Ministério da Agricultura. Um em Aguiarnópolis (TO) e outro em Ipumirim (SC).