Sulgás quer ampliar fornecimento para pequenas e médias indústrias no RS

Comprada pela Compass Gás & Energia, do grupo Cosan, em 2022, a Sulgás tem expandido o fornecimento de gás natural principalmente para municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre e da Serra Gaúcha. O setor industrial é o principal cliente, correspondendo a 83% do volume distribuído.

Esse percentual pode crescer ainda mais caso uma oportunidade de desenvolvimento mapeada pela Sulgás saia do papel: o abastecimento de gás para pequenas e médias indústrias gaúchas instaladas a até 500 metros da rede instalada.

A rede da empresa atende cerca de 38 municípios do Rio Grande do Sul. Nas suas proximidades, poderão ser beneficiadas entre 360 e 400 indústrias de pequeno e médio porte, concentradas principalmente nas duas grandes regiões já atendidas pela rede de gás natural.

“A Companhia acredita no desenvolvimento da economia gaúcha e aposta neste crescimento para expandir sua operação. São potenciais clientes com os quais podemos contribuir com a disponibilização de um combustível seguro e eficiente que é o gás natural. A Sulgás reafirma seu compromisso com a sustentabilidade e crescimento do mercado industrial do Rio Grande do Sul”, afirma o diretor comercial da empresa, Charles Netto.

O fornecimento de gás natural tem se expandido também para novas cidades. É o caso de Lajeado, pelo projeto Rede Local, cuja fase de testes tem tido resultados positivos, conforme a empresa. Enquanto a tubulação necessária para o transporte de gás não é inaugurada, o que está previsto para ocorrer em junho, a empresa tem levado o gás até o município por caminhões que depositam o produto em um posto de descompressão que abastece a cidade. O processo deve ser replicado também em Santa Cruz do Sul entre 2026 e 2027.