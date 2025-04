Sulgás revê plano de investimentos de 2025

Após atraso de quase um ano na conclusão da revisão tarifária de 2024 e as frequentes mudanças na interpretação do contrato de concessão durante o processo regulatório, a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul optou por rever seu plano de investimentos em 2025. As informações são da assessoria da empresa.



Dos R$ 130 milhões previstos para serem investidos neste ano, o plano encaminhado à Secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, para aprovação do Poder Executivo e para análise da Agergs, ficou em R$ 67 milhões, voltando aos patamares da pré-privatização. Serão impactadas obras de extensão na Serra e na Região Metropolitana de Porto Alegre. Contratos com duas empreiteiras foram rescindidos e com outras duas haverá redução do escopo.

O que a Sulgás defende junto ao regulador é o respeito ao contrato de concessão. Desde que a distribuidora de gás natural foi privatizada, em 2022, os investimentos vinham crescendo de forma consistente ano a ano, chegando ao recorde de R$ 100 milhões em 2024, com o marco da conquista de 100 mil clientes conectados.



A redução de investimento prevista para este ano não atingirá obras de manutenção da rede, em nome do maior valor da companhia: a segurança. O fornecimento contínuo, uma das principais características do gás natural permanece sem alterações. Contratos já firmados com os clientes também serão honrados.