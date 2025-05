Especial Dia da Indústria faz radiografia dos principais setores no RS; veja a edição

Jornal do Comércio traz encartado em sua edição impressa desta sexta-feira e final de semana o caderno especial Dia da Indústria traz encartado em sua edição impressa desta sexta-feira e final de semana o. Em 32 páginas, reportagens e análises traçam um panorama amplo e detalhado acerca dos principais setores da indústria gaúcha.

Um dos destaques do conteúdo é a apresentação da diversidade do parque fabril do Rio Grande do Sul, que abrange desde os polos característicos, como o calçadista nos vales do Sinos e do Paranhana e o moveleiro na Serra, até as milhares de pequenas e médias indústrias espalhadas pelo Estado.

O caderno conta com reportagens sobre as indústrias de máquinas agrícolas, alimentos, bebidas, petroquímica, calçadista, moveleira, celulose, fertilizantes, metalmecânica, construção civil entre outras.

O destaque é a reportagem especial, que aborda o avanço de distritos industriais que atraem novas empresas e permitem a expansão delas.

Os desafios que a sustentabilidade e a inovação trazem para o setor também são tratados em matérias.