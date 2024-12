Varejo gaúcho projeta Natal positivo após perdas

O Natal vai fechar positivamente um ano de desafios. Setores do varejo, que sofreram um corte radical de vendas em maio, conseguiram resultados surpreendentemente positivos após as enchentes. Já os prejuízos ainda levarão um bom tempo para serem revertidos. Apesar dos problemas, entidades representativas do setor preveem expansão da atividade varejista no final do ano, mantendo o crescimento já verificado em 2024. Já o próximo ano deve ser de notícias positivas com a expansão da renda e a baixa taxa de desemprego, mas os juros altos e a inadimplência são nuvens que não devem se dissipar tão cedo.

Consumidor pretende comprar cinco presentes, a mesma média apontada em 2023

Lojas Renner tem uma curadoria de peças pensada para as festas de fim de ano, o que inclui a coleção de alto verão e looks para serem usados nas celebrações TÂNIA MEINERZ/JC

O Natal, última e principal data comercial do ano para a maior parte do varejo, se aproxima com a expectativa de expansão nas vendas em relação ao mesmo período de 2023. O resultado, que depende do setor de atuação, deve ajudar a reverter parte dos prejuízos das empresas que perderam estoques e estruturas ou ficaram fechadas durante as enchentes.

"A expectativa é boa, acompanhando o desempenho do ano. Podemos dizer que este será o Natal da racionalidade", considera o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL Porto Alegre), Irio Piva. As pessoas irão presentear, mas levarão em conta a reposição do que perderam, doaram ou que está faltando, considera o empresário.

Pesquisa da CDL Porto Alegre, com 303 entrevistados, reforça a percepção positiva. O consumidor pretende comprar cinco presentes, a mesma média apontada em 2023. Já os valores dispendidos com os regalos serão maiores este ano. "Quando temos comparativo de gastos, segmentação, aproximadamente 15% pretende gastar mais do que no ano passado", comenta o economista-chefe da CDL, Oscar Frank. A média de cinco presentes se manteve a mesma de 2023, mas o valor a ser dispendido deve ser maior. Somente a faixa entre R$ 101 a R$ 300 teve redução na intenção de gastos. Nas demais, aumentou.

"Será um Natal mais afetivo", diz o presidente da Federação das Associações Gaúchas do Varejo (Federação AGV), Vilson Noer. Para a Lojas Renner, "mais do nunca este Natal será simbólico para os gaúchos, que enfrentaram uma das maiores tragédias da sua história em 2024 e se uniram nas ações emergenciais e nos projetos de recuperação do Estado". A Renner conta com 50 pontos de vendas no Estado, além dos canais digitais.

Nas suas lojas físicas e canais digitais, a Renner terá uma curadoria de peças pensada para as festas de fim de ano. Isso inclui a coleção de alto verão, looks para serem usados nas celebrações e opções de presentes para todos os estilos, entre roupas, moda praia, calçados, acessórios e perfumaria. Para oferecer um sortimento de peças de acordo com as preferências dos consumidores, a marca vem usando cada vez mais dados e inteligência artificial para capturar as tendências de moda de forma ágil e precisa.

Na rede de Lojas Aduana, as perspectivas para este ano são animadoras. "As pessoas devem gastar mais do que ano passado, média de 5 presentes. Acabamos nos balizando para nos prepararmos com produtos", detalha Felipe Hemb, diretor da Aduana, com oito lojas de moda masculina, contando a recém inaugurada Aduana Hemb. No ano passado, o Natal foi bom, complementa Hemb, mas não tão positivo como imaginavam. "Mesmo com tudo o que passamos este ano, a expectativa é boa."

Levantamento da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), que ouviu 809 pessoas em Santa Maria, Porto Alegre, Caxias do Sul, Ijuí e Pelotas, traz resultados também favoráveis. A média de itens por comprador é de 4,1 (ano passado ficou em 4 unidades) e o preço unitário de presentes, R$ 173,07 (R$ 165,24 em 2023).

E será que podemos chamar de Natal da retomada? A economista-chefe da Fecomércio-RS, Patrícia Palermo, diz que não. Isso porque o desempenho positivo vem se verificando ao longo de todo o ano. Mesmo com o tombo no resultado no mês de maio, a atividade do comércio no Rio Grande do Sul está acima da média nacional, seja considerando apenas 2024 ou na comparação dos últimos 12 meses. (VEJA BOX 2)

"Os auxílios e antecipações concedidos para pessoas físicas chegaram efetivamente para a população em razão da enchente e se transferiram para o varejo", diz Patrícia ao justificar o desempenho do Estado acima da média nacional. No final do primeiro semestre foram injetados recursos novos, como auxílio reconstrução, volta por cima, pix do Estado, além das antecipações, como FGTS e 13º salário.

Com o adiantamento de 13º salário, que não ficou restrito a aposentados e pensionistas como ocorre desde a pandemia, os recursos em circulação tendem a ser menores neste final de ano. "A injeção de dinheiro no curto prazo cobra um preço mais adiante", afirma Frank. Isso serve de alerta para os lojistas, que terão de sensibilizar esse consumidor que tem menos dinheiro no bolso, e que valorizam a concessão de benefícios, como descontos progressivos, cashback, frete grátis etc.

Porém, mesmo com o adiantamento, o valor será compensado, em parte, pela melhora nos indicadores do mercado de trabalho. O desemprego no trimestre encerrado em outubro caiu para 6,2%, aponta Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É o menor patamar da série histórica da PNAD Contínua, iniciada em 2012. "Está bastante aquecido, provocando ganhos salariais acima da inflação, o que é positivo", reforça o economista da CDL Porto Alegre, que cita ainda o ganho real do salário mínimo, os benefícios sociais e a rede de amparo.