Natal deve ter vendas 8% maiores em Santa Cruz do Sul

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Santa Cruz, Ricardo Fernando Bartz, projeta um crescimento nas vendas do varejo local em até 8% neste Natal. É o indicativo em função da movimentação que aumentou nos últimos dias graças ao pagamento da primeira parcela do 13º salário, sendo que a segunda ainda deve ser paga até o dia 20.

Bartz salienta que o comércio vem de dificuldades de vendas ao longo do ano, afetado em função da enchente de maio. Ele salienta que o setor de vestuário e de festas de final de ano, como supermercados devam ser os mais impactados. "Também vejo que o setor de venda de automóveis também está registrando um bom movimento nestes últimos meses", cita. "Acredito que este final de ano será importante para que o comércio e o varejo se recuperem deste ano, que foi muito conturbado", complementa.

A projeção da CDL Santa Cruz ganha respaldo no levantamento realizado pela Federação Varejista do RS, que fez um levantamento que aponta um ano de alta consistente nas vendas entre janeiro e setembro. Segundo o estudo, o comércio gaúcho experimenta, em 2024, o seu melhor desempenho em cinco anos, quando consideradas as variações do Comércio Varejista (7,5%) e do Varejo Ampliado (7,9%) em relação ao mesmo período do ano passado.

É o que aponta o Panorama do Comércio dos três primeiros trimestres do ano, organizado pela Federação Varejista do RS. A projeção da entidade é de que a reta final do ano apresente índices ainda positivos, mas estáveis, com pequena redução no ritmo do crescimento, a exemplo do que ocorreu nos anos anteriores. A Federação Varejista estima que o Varejo Ampliado deve ter variação de 6% no quarto trimestre, levando o acumulado do ano para 7,4% acima do registrado no ano passado. A perspectiva do levantamento, de acordo com a entidade, é de que 2025 também será um ano positivo para o consumo no comércio no Rio Grande do Sul.