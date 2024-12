Feirão renegocia mais de R$ 594 mil em dívidas em Santa Cruz do Sul

O Super Feirão Zero Dívida, realizado em todo o Rio Grande do Sul, promoveu a renegociação de R$ 594.4 mil em dívidas pendentes em Santa Cruz do Sul. O montante é resultado de 503 consultas feitas durante a campanha que tem por objetivo recuperar o crédito do consumidor, promovendo acertos e descontos para deixar as contas em dia no fim de ano. Entre a maior quantidade de acertos que foram realizados estão as lojas de móveis e eletrodomésticos e bancos com dívidas em atraso.

Conforme a executiva do Sindilojas-VRP, Gicele Fernandes de Arruda, a renegociação, que neste ano foi realizada 100% de forma on-line pelos consumidores, por meio do site da campanha, é considerada um sucesso. "Os dados do sistema mostram que foram 503 consultas realizadas, é um número muito importante, pois significa que este contingente de consumidores poderá ter crédito novamente, especialmente nesta época de fim de ano. A ação sempre favorece as compras de Natal, pois na grande maioria das vezes, não é intenção do consumidor ficar devendo", avalia.

Gicele revela que além da negociação feita de forma on-line, o Sindilojas-VRP prestou auxílio aos consumidores que, por alguma razão, não conseguiram ter acesso ao sistema de renegociações.

No que se refere à inadimplência, Gicele chama atenção para o aumento no índice, durante o último mês. A medição feita pelo birô de serviços Equifax Boa Vista, utilizado pelo Sindilojas-VRP mostra que o percentual, que em Santa Cruz do Sul estava na casa dos 28%, na maioria do ano, com pequenas oscilações de décimos para cima e para baixo, passou a 29,5% no último mês. "É um dos valores mais altos já medidos no município. No entanto, ainda estamos abaixo da média estadual, que também subiu para 31,7%. Certamente, a renegociação das dívidas com Feirão irá colaborar para redução destes números, no próximo mês", comenta a executiva.

Entre os segmentos que mais registraram negociação foram, no setor varejo, lojas de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos; óticas e joalherias e setor automotivo. Já entre as instituições financeiras, acerto com bancos, seguido de financeiras de lojas de rede foram os credores que tiveram o maior número de negociações positivas