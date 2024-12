Lebes obtém R$ 141 milhões do BNDES para cobrir perdas com enchente

Com mais de 20 lojas arrasadas pela enchente de abril e maio, uma das maiores redes de eletromóveis e agora dona do maior outlet do varejo gaúcho conseguiu aprovar crédito de R$ 141 milhões para o dia a dia da operação, o chamado giro. O recurso será repassado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) à Lojas Lebes.

O empréstimo é na modalidade de capital de giro "para apoiar a necessidade de liquidez" da rede, diz nota da Agência Brasil. O dinheiro é da linha do Programa BNDES Emergencial para o RS, criado para socorrer empresas que tiveram, prejuízos com o evento climático.

Segundo a agência, a "empresa solicitou apoio para 22 unidades afetadas pelas enchentes, situadas em 17 municípios. Somente em Porto Alegre, a Lebes teve duas grandes lojas afetadas: uma no Centro Histórico e outra na avenida Farrapos, na Zona Norte. A do Centro foi reaberta, mas a da Farrapos não foi restaurada e acabou desativada, devido ao tamanho dos danos e pela região, que demora a se recompor ao pré-cheia. O ponto fica no perímetro do chamado Quarto Distrito.

As unidades que foram atingidas respondem por 13,9% do faturamento do grupo em 2023. Este ano, a projeção era de faturar R$ 1,6 bilhão, segundo o presidente Otelmo Drebes. Uma das condições para acessar o dinheiro é não demitir, mantendo o quadro nas áreas afetadas.

A Lebes ainda não se manifestou sobre a concessão do crédito.