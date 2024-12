Quatro a cada 10 lojistas venderam mais na Black Friday em Porto Alegre

A Black Friday teve shopping center lotado e fatia considerável de lojistas que indicaram ter vendido mais este ano na campanha do que em 2023. Levantamento do Sindilojas Porto Alegre mostra que quase 40% dos comerciantes venderam mais na temporada recente. Já 24% repetiram o fluxo do ano passado.

Para confirmar que a data não se restringe mais à última sexta-feira do mês, que foi no dia 29 este ano, o sindicato mostrou que 76,5% dos varejistas indicaram que a largada forte de promoções foi na segunda-feira (25). Ou seja, foi a Black da semana, até porque as ações se prolongaram até domingo ou ainda estão na rua.

O principal dia de descontos ainda foi a sexta-feira para 82,4% dos lojistas que participaram da pesquisa. De cada quatro lojistas, três combinaram venda física e digital, apontou o Sindilojas POA. Os itens mais vendidos foram geladeiras, entre eletrodomésticos, e camisetas, no vestuário.

“As vendas aconteceram talvez no volume desejado, mas o comércio recebeu um bom movimento nos dias da Black", avaliou, em nota, o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva.