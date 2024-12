Vendas do comércio tem leve alta de 0,4% em outubro no Brasil

O volume de vendas do comércio varejista brasileiro em outubro de 2024 avançou 0,4% na comparação com setembro, na série com ajuste sazonal, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) do IBGE. No mês anterior, havia tido variação positiva de 0,6%.

Na série sem ajuste sazonal, o comércio varejista subiu 6,5% em relação a outubro de 2023, 17ª taxa consecutiva positiva. O acumulado no ano chegou a 5%, enquanto o acumulado nos últimos 12 meses ficou em 4,4%.



No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo, o volume de vendas subiu 0,9% na série com ajuste sazonal. Na série sem ajuste sazonal, o varejo ampliado teve alta de 8,8%, acumulando no ano alta de 4,9% ante o mesmo período de 2023 e de 4,3% em 12 meses.



Seis das oito atividades varejistas pesquisadas tiveram alta. Móveis e eletrodomésticos (7,5%), equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (2,7%), tecidos, vestuário e calçados (1,7%), combustíveis e lubrificantes (1,3%), hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,3%) e livros, jornais, revistas e papelaria (0,3%) registraram taxas positivas.

Já artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria tiveram queda de 1,1% e outros artigos de uso pessoal e doméstico, recuo de 1,5%. No âmbito do comércio varejista ampliado, as duas atividades tiveram crescimento de setembro para outubro: veículos e motos, partes e peças, cresceram 8,1%, e material de construção, 0,7%.



Em relação a outubro de 2023, sete dos oito setores investigados ficaram no campo positivo: artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (16,1%), móveis e eletrodomésticos (9,9%), tecidos, vestuário e calçados (7,9%), equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (6,3%), hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (5,6%), Outros artigos de uso pessoal e doméstico (4,7%) e combustíveis e lubrificantes (2,2%). Apenas livros, jornais, revistas e papelaria (-9,3%).



No comércio varejista ampliado, veículos e motos, partes e peças obteve crescimento de 27,4%, material de construção teve alta de 12,2% e atacado especializado de produtos alimentícios bebidas e fumo caiu 5,8% em outubro de 2024 frente ao mesmo mês de 2023.